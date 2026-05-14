La Roma si prepara a formalizzare l’acquisto a titolo definitivo di quello che è stato finora il fattore chiave della sua stagione sul campo: Donyell Malen. L’attaccante olandese, arrivato dall’Aston Villa in prestito durante il mercato di gennaio, è stato più volte decisivo ed è riuscito a issarsi addirittura al secondo posto della classifica marcatori della Serie A, pur avendo giocato solamente metà campionato.

Prestazioni che hanno consentito alla Roma di alzare la propria produzione offensiva e di arrivare a giocarsi la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Nel frattempo, la vittoria dell’Inter sulla Lazio nella finale di Coppa Italia ha portato a sette i posti disponibili per le coppe europee dal campionato, garantendo alla Roma almeno la qualificazione all’Europa League, condizione che ha fatto scattare appunto il riscatto di Malen.