La Roma si prepara a formalizzare l’acquisto a titolo definitivo di quello che è stato finora il fattore chiave della sua stagione sul campo: Donyell Malen. L’attaccante olandese, arrivato dall’Aston Villa in prestito durante il mercato di gennaio, è stato più volte decisivo ed è riuscito a issarsi addirittura al secondo posto della classifica marcatori della Serie A, pur avendo giocato solamente metà campionato.
Prestazioni che hanno consentito alla Roma di alzare la propria produzione offensiva e di arrivare a giocarsi la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Nel frattempo, la vittoria dell’Inter sulla Lazio nella finale di Coppa Italia ha portato a sette i posti disponibili per le coppe europee dal campionato, garantendo alla Roma almeno la qualificazione all’Europa League, condizione che ha fatto scattare appunto il riscatto di Malen.
Malen stipendio Roma – Le cifre dell’operazione
Ma quanto costerà l’acquisto dell’attaccante olandese alla Roma? Come impatterà il suo riscatto sui conti dei giallorossi? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, la Roma aveva fissato il diritto di riscatto del calciatore (diventato obbligo) a 25 milioni di euro. Da parte sua, in caso di permanenza, Malen si era accordato per uno stipendio da 4 milioni netti (7,4 milioni di euro lordi).
Il calciatore dovrebbe mettere la firma su un accordo quadriennale e se così fosse la quota ammortamento per la prossima stagione sarà pari a 6,25 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerebbero poi 7,4 milioni di euro di stipendio lordo, per un costo complessivo di 13,65 milioni di euro a partire dal 2026/27. Con questa operazione, Malen diventa – ad oggi – il calciatore più costoso della rosa giallorossa.