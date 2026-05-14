Coppa Italia, Lazio-Inter da record: è la finale con l'incasso più alto nella storia del torneo

L’edizione 2025/26 della Coppa Italia ha visto trionfare l’Inter di Cristian Chivu, che completa così la doppietta con il campionato conquistando la decima coppa nazionale della storia nerazzurra. Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri (assente in panchina per squalifica) che ha dovuto dire addio così anche alla qualificazione all’Europa League della prossima stagione.

La sfida dell’Olimpico di Roma si è decisa di fatto al primo tempo con l’autogol di Marusic e la rete del raddoppio di Lautaro Martinez, che hanno spianato la strada ai nerazzurri. Niente da fare per Zaccagni e compagni che, nonostante qualche occasione nella ripresa, non sono riusciti a riaprire la gara, soccombendo contro l’Inter per la seconda volta nel giro di pochi giorni.