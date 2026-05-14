Coppa Italia, Lazio-Inter da record: è la finale con l'incasso più alto nella storia del torneo

L’edizione 2025/26 della Coppa Italia ha visto trionfare l’Inter di Cristian Chivu, che completa così la doppietta con il campionato conquistando la decima coppa nazionale della storia nerazzurra. Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri (assente in panchina per squalifica) che ha dovuto dire addio così anche alla qualificazione all’Europa League della prossima stagione.
La sfida dell’Olimpico di Roma si è decisa di fatto al primo tempo con l’autogol di Marusic e la rete del raddoppio di Lautaro Martinez, che hanno spianato la strada ai nerazzurri. Niente da fare per Zaccagni e compagni che, nonostante qualche occasione nella ripresa, non sono riusciti a riaprire la gara, soccombendo contro l’Inter per la seconda volta nel giro di pochi giorni.
Lazio Inter incasso Coppa Italia – I numeri e la classifica
Lazio-Inter andata in scena ieri entra di diritto nella storia della Coppa Italia. Infatti, l’ultimo atto dell’edizione 2025/26 ha registrato il più alto incasso per una finale nella storia della competizione generando al botteghino 5.636.918,50 euro grazie alla presenza di 68.729 spettatori paganti sugli spalti dell’Olimpico di Roma. Numeri superiori alla finale tra Milan e Bologna dell’anno passato e secondi solamente alla semifinale di andata del 2024/25 fra Inter e Milan, che incassò 5,8 milioni. Va ricordata però la differenza di capienza fra San Siro e l’Olimpico, con più posti disponibili per l’impianto, milanese che in quella occasione registrò un tuto esaurito da 75.552 spettatori.
Guardando agli incassi registrati in tutte le partite di Coppa Italia, come detto in precedenza Lazio-Inter di ieri sera si piazza davanti alla finale 2024/25 fra Milan e Bologna, che registrò un incasso da 5,5 milioni. Di seguito la classifica completa dei primi 10 incassi più alti mai registrati in Coppa Italia:
- Semifinale 2025: Inter-Milan, 75.552 spettatori e incasso da 5,8 milioni di euro;
- Finale 2026: Lazio-Inter, 68.729 spettatori e incasso da 5,6 milioni di euro;
- Finale 2025: Milan-Bologna, 68.500 spettatori e incasso da 5,5 milioni di euro;
- Finale 2023: Fiorentina-Inter, 68.500 spettatori e incasso da 5,5 milioni di euro;
- Finale 2022: Inter-Juventus, 67.944 spettatori e incasso da 5,15 milioni di euro;
- Finale 2024: Atalanta-Juventus, 66.854 spettatori e incasso di 4,5 milioni di euro
- Semifinale 2023: Inter-Juventus, 75.491 spettatori e incasso da 4,3 milioni di euro;
- Semifinale 2022: Inter-Milan, 74.508 spettatori e incasso da 4,15 milioni di euro;
- Finale 2016: Milan-Juventus, 66.555 spettatori e incasso da 3,92 milioni di euro;
- Finale 2012: Juventus-Napoli, 61.803 spettatori e incasso da 3,87 milioni;