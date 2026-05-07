Dagli impianti sportivi negli USA al calcio italiano: chi è Francesca Bodie, la nuova presidentessa del Venezia

Contestualmente all’investimento, Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo insieme a Rob Hamwee. Manager di fama internazionale, Leiweke ha guidato realtà vincenti nelle principali leghe sportive nordamericane, tra MLS, NBA e NHL, oltre a essere stato protagonista nello sviluppo di alcuni degli impianti sportivi più importanti al mondo. Allo stesso tempo, Francesca Bodie è stata nominata nuova presidentessa del Venezia – la prima donna della storia dei lagunari -, prendendo il posto di Duncan Niederauer , che lascerà l’incarico mantenendo comunque una quota minoritaria nel gruppo proprietario.

Quest’oggi il Venezia ha comunicato l’ingresso in società di nuovi investitori internazionali, per una raccolta di capitali complessiva da 100 milioni di euro destinata a rafforzare la stabilità finanziaria e le ambizioni sportive del club arancioneroverde. Con una quota di minoranza sono infatti entrati nel club Tim Leiweke e la figlia Francesca Bodie , due figure di primo piano nel mondo dello sport, dell’intrattenimento e dello sviluppo immobiliare.

«Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società», ha dichiarato Francesca Bodie, Presidente del Venezia. «Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A. È un onore poter lavorare al fianco di Filippo Antonelli, degli altri dirigenti del Club e del Comitato Operativo per continuare a sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza di questa città».

Chi è Francesca Bodie? La carriera della presidentessa del Venezia

Ma chi è Francesca Bodie? Nata a Como nel 1985, la nuova presidentessa del Venezia ha ricoperto il ruolo di chief operating officer (Coo) di Oak View Group, tra le società leader a livello mondiale nello sviluppo di arene e stadi, fondata nel 2015 dal padre Tim Leiweke e da Irving Azoff. Precedentemente, sempre in OVG, ha ricoperto la carica di presidente dello sviluppo commerciale, supervisionando numerosi progetti globali e svolgendo un ruolo significativo nella raccolta di oltre 12 miliardi di dollari di capitale investito per le numerose sedi inaugurate dalla società, tra cui il rinnovamento della Climate Pledge Arena di Seattle, l’arena più sostenibile al mondo. Francesca Bodie

Bodie ha anche guidato lo sviluppo di progetti iconici, che hanno portato alla nascita di nuovi impianti sportivi, come la Ubs Arena di New York da 1,5 miliardi di dollari; il Moody Center da 375 milioni presso l’Università del Texas ad Austin; e ancora la Mullett Arena da 280 milioni a Tempe (Arizona) e l’Acrisure Arena in California (300 milioni).

Nel 2025, il padre Tim Leiweke, co-fondatore di Oak View Group, è stato incriminato penalmente dal Dipartimento di Giustizia del presidente statunitense Donald Trump per presunta manipolazione delle gare d’appalto per lo stadio ed è stato graziato successivamente dallo stesso Trump. Recenti rapporti hanno anche fatto luce sui suoi presunti loschi affari con Live Nation e Ticketmaster che hanno portato a tangenti illegali per decine di milioni. Leiweke, oltre a essere stato amministratore delegato di Oak View Group, in precedenza è stato presidente e CEO di Maple Leaf Sports & Entertainment e presidente e CEO di Anschutz Entertainment Group. Nel 2012 deteneva una quota di circa il 4% in di quest’ultima ed è noto per il suo rapporto con il notoriamente riservato fondatore di AEG e miliardario di Denver Philip Anschutz , che conosce dai primi anni ’90.

Anschutz Entertainment Group controlla la franchigia di hockey dei Los Angeles Kings, quella della MLS dei Los Angeles Galaxy e parte dei Los Angeles Lakers della NBA, oltre al complesso di intrattenimento LA Live. AEG possiede anche diverse strutture sportive e di intrattenimento in tutto il mondo, come il Dignity Health Sports Park di Los Angeles e l’O2 Arena di Londra, che gestisce.