Inchiesta arbitri: il pm sentirà anche l'ex presidente AIA Zappi e l'attuale designatore Tommasi

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa AGI, gli inquirenti hanno convocato per la giornata di domani, quando sarà sentito il club referee manager dell’Inter Giorgio Schenone , anche l’ex presidente dell’AIA Antonio Zappi , decaduto dopo la conferma dell’inibizione della durata di 13 mesi, e il designatore degli arbitri Dino Tommasi , che ha da poco sostituito l’autosospeso Rocchi.

Il 29 aprile scorso Zappi, come detto, è decaduto dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri dopo che il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il suo ricorso contro i 13 mesi di squalifica per pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie A e Serie B. In questa vicenda, invece, Zappi trasmise l’esposto di Domenico Rocca subito dopo averne avuto conoscenza alla Procura Federale che poi lo archiviò non ritenendo meritevoli di approfondimento i fatti narrati, comprese le presunte “bussate” di Gianluca Rocchi in Udinese-Parma. Inoltre, alla luce della denuncia dell’assistente arbitrale, predispose un cambio di regolamento che obbligava, chiunque andasse a Lissone, a cominciare da Rocchi, a redigere una puntuale relazione in cui avrebbe dovuto specificare il tipo di attività svolta.

Dino Tommasi, dal canto suo, era il vice di Rocchi ed è attualmente un componente della Commissione Arbitri della Serie A. Lo stesso Tommasi, nelle ore successive alla notizia dell’indagine, aveva espresso «solidarietà e vicinanza da parte di tutto il gruppo di arbitri» verso Rocchi e Gervasoni, indagati insieme all’assistente VAR Daniele Paterna, il VAR Luigi Nasca e l’AVAR Rodolfo di Vuolo. Al momento l’attenzione degli inquirenti, guidati dal pm Maurizio Ascione, è focalizzata sull’ascolto di testimoni negli ultimi giorni, tra cui anche esponenti della Lega Calcio, e sul raccogliere prove in merito a un presunto incontro, avvenuto a San Siro nella semifinale di Coppa Italia 2024/25 fra Milan e Inter, tra Rocchi e Schenone.