Dopo averne ufficializzato date e orari, la Lega Serie A ha comunicato la programmazione televisiva della 37ª giornata del campionato di Serie A, penultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che si preannuncia decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tutta domenica 17 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 12.30, come anticipato da Calcio e Finanza. Tra queste spiccano soprattutto Juventus-Fiorentina e il derby della Capitale tra Roma e Lazio, oltre ai match del Milan (a Genova) e del Como (in casa con il Parma).
Confermata alle 12.30 anche la partita Pisa-Napoli. I partenopei sono ancora coinvolti nella corsa ai piazzamenti europei, dopo la sconfitta interna maturata nella serata di ieri per mano del Bologna. Anche per questo turno, tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su DAZN, con tre incontri che saranno trasmessi in co-esclusiva su Sky.
Alle 15.00 toccherà all’Inter, impegnata in casa contro l’Hellas Verona. I nerazzurri saranno premiati in qualità di Campioni d’Italia e dopo la gara faranno partire le celebrazioni ufficiali per lo Scudetto. Alle 18.00 andrà invece in scena Atalanta-Bologna. La serata si chiuderà con tre gare in contemporanea alle 20.45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.
Serie A orari 37 giornata – L’elenco completo delle sfide in tv
Ecco l’elenco completo delle partite della 37ª giornata di Serie A con date e orari e la relativa programmazione televisiva:
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como 1907-Parma (DAZN e Sky)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa-AC Milan (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus-ACF Fiorentina (DAZN e Sky)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa-SSC Napoli (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: AS Roma-SS Lazio (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 15.00: Inter Milan-Hellas Verona (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Atalanta BC-Bologna FC 1909 (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari Calcio-Torino FC (DAZN)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: US Sassuolo Calcio-US Lecce (DAZN e Sky)
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Udinese Calcio-US Cremonese (DAZN)