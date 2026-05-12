Dopo averne ufficializzato date e orari, la Lega Serie A ha comunicato la programmazione televisiva della 37ª giornata del campionato di Serie A, penultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che si preannuncia decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tutta domenica 17 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 12.30, come anticipato da Calcio e Finanza. Tra queste spiccano soprattutto Juventus-Fiorentina e il derby della Capitale tra Roma e Lazio, oltre ai match del Milan (a Genova) e del Como (in casa con il Parma).

Confermata alle 12.30 anche la partita Pisa-Napoli. I partenopei sono ancora coinvolti nella corsa ai piazzamenti europei, dopo la sconfitta interna maturata nella serata di ieri per mano del Bologna. Anche per questo turno, tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su DAZN, con tre incontri che saranno trasmessi in co-esclusiva su Sky.