Correttezza ed etica sportiva: il Parma vince il premio “Fondazione Roma - Il Valore del Gioco”

Il Parma è il club vincitore della prima edizione del premio “Fondazione Roma – Il Valore del Gioco”. Il riconoscimento, istituito da Fondazione Roma e dalla Lega Serie A, premia la società della Serie A che nel corso della stagione sportiva si è distinta per correttezza , rispetto delle regole ed etica sportiva , dentro e fuori dal terreno di gioco.

«Questo riconoscimento rappresenta molto più di un risultato sportivo: è la testimonianza concreta di come i valori fondanti del calcio — rispetto, correttezza ed etica — possano e debbano essere vissuti quotidianamente, dentro e fuori dal campo. A maggior ragione in un contesto competitivo come quello della Serie A, distinguersi per comportamenti esemplari rende il Parma del presidente Krause un modello virtuoso per tutto il movimento», ha dichiarato l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo.

«L’iniziativa, realizzata insieme a Fondazione Roma, che ringrazio per il supporto grazie alla volontà del presidente Parasassi, rafforza il nostro impegno nel promuovere un calcio sempre più responsabile. Il fatto che il premio si traduca in un contributo concreto a favore di progetti sociali ne amplifica ulteriormente il valore sociale. A nome della Lega Serie A auspico che questo riconoscimento diventi un punto di riferimento negli anni a venire, incentivando tutte le società a perseguire non solo l’eccellenza sportiva, ma anche quella nell’etica e nel fair play», ha aggiunto.

«Il calcio è più che una disciplina sportiva. È un linguaggio universale che unisce comunità e generazioni, superando barriere culturali e geografiche. I valori che ne hanno costituito l’essenza più autentica — la lealtà, il rispetto per l’avversario e la nobiltà d’animo — sono un patrimonio prezioso da custodire e rilanciare con vigore. Promuovere attivamente queste virtù è fondamentale per la crescita del nostro Paese», ha dichiarato il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi.

«È con questo spirito che nasce il premio “Fondazione Roma – Il Valore del Gioco”, non un semplice atto celebrativo, ma un gesto di responsabilità e di fiducia verso il futuro. Un riconoscimento con cui abbiamo voluto mettere in luce l’anima più autentica del calcio e quelle realtà sportive che scelgono ogni giorno di incarnare, come cifra identitaria, i princìpi del fair play, dentro e fuori dal campo», ha sottolineato.

Il premio sarà consegnato a un rappresentante del Parma in occasione della “Charity Gala Dinner”, organizzata dalla Lega Serie A a Roma per la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Fondazione Roma donerà la somma di 100mila euro, come da regolamento, direttamente all’Associazione Cento Per Uno, individuata dal Parma come beneficiaria della donazione. L’associazione rappresenta una realtà di eccellenza del territorio parmense e coordina le attività dei progetti “Emporio Solidale” e “Parma non Spreca”, una piattaforma integrata che da anni si occupa del recupero e della redistribuzione delle eccedenze alimentari a favore di oltre 15mila persone in stato di povertà.