Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni testimone davanti al pm

Continano le audizioni da parte del pm Ascione per quanto riguarda l’indagine sul mondo arbitrale.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Inchiesta arbitri audizioni
Il Tribunale di Milano (Foto: Daniele Buffa/Image Sport/Insidefoto)

Anche il giornalista, noto volto tv e opinionista sportivo Ivan Zazzaroni diventa testimone nell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Lo riporta l’Ansa. Il cronista e direttore del Corriere dello Sport è entrato stamani nell’ufficio del pm Maurizio Ascione per essere ascoltato come teste.

Ieri è stato sentito anche l’avvocato amministrativista Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio legislativo, il quale avrebbe offerto uno “spaccato importante” sulla questione delle cosiddette ‘bussate’ alla sala Var nella scorsa stagione di campionato, per condizionare scelte arbitrali. Si tratta di uno dei due filoni delle indagini che hanno portato all’autosospensione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L’altro riguarda sospette designazioni pilotate a favore dell’Inter. Nessun responsabile di club risulta, al momento, indagato. Sono iscritti soltanto arbitri e “varisti”.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.