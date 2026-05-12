Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni testimone davanti al pm

Anche il giornalista, noto volto tv e opinionista sportivo Ivan Zazzaroni diventa testimone nell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Lo riporta l’Ansa. Il cronista e direttore del Corriere dello Sport è entrato stamani nell’ufficio del pm Maurizio Ascione per essere ascoltato come teste.

Ieri è stato sentito anche l’avvocato amministrativista Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio legislativo, il quale avrebbe offerto uno “spaccato importante” sulla questione delle cosiddette ‘bussate’ alla sala Var nella scorsa stagione di campionato, per condizionare scelte arbitrali. Si tratta di uno dei due filoni delle indagini che hanno portato all’autosospensione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L’altro riguarda sospette designazioni pilotate a favore dell’Inter. Nessun responsabile di club risulta, al momento, indagato. Sono iscritti soltanto arbitri e “varisti”.