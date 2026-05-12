La famiglia Agnelli crea una fondazione per restare socio de La Stampa

La famiglia Agnelli, attraverso la holding Exor, ha creato una fondazione senza scopo di lucro per restare socio di minoranza (con una quota del 20%) del quotidiano La Stampa, ceduto al gruppo Sae. Si chiamerà Fondazione 9 febbraio 1867, nome che fa riferimento alla data di pubblicazione del primo numero della Gazzetta Piemontese che in seguito, dal 31 marzo 1895, ha assunto il nome attuale La Stampa.

La novità è emersa in occasione dell’incontro tra il nuovo editore Alberto Leonardis, alla guida del gruppo editoriale Sae che ha acquisito il controllo del quotidiano, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo. Alla riunione ha partecipato Paolo Ceretti, presidente di GEDI Gruppo Editoriale. Presenti anche le organizzazioni sindacali.