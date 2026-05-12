Strisce classiche e dettagli in oro: la Juventus svela la maglia Home 2026/27

La Juventus guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità. Il club bianconero e adidas hanno presentato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, una divisa che punta a coniugare tradizione, eleganza e innovazione tecnologica.
Al centro del nuovo kit torna inevitabilmente il simbolo più iconico della storia juventina: le strisce verticali bianconere. Per la prossima stagione, però, il design è stato reinterpretato in chiave contemporanea, con linee più geometriche e spaziature pulite che danno alla maglia un look moderno e deciso. Una scelta stilistica che richiama il DNA storico del club, ma con un’estetica pensata per il calcio di oggi.
Tra gli elementi più caratteristici della nuova divisa spicca il ritorno del colletto a polo, dettaglio dal forte richiamo heritage che rimanda alle maglie indossate dalle grandi leggende juventine del passato. Un elemento che restituisce alla casacca un tocco di eleganza classica, valorizzato ulteriormente dalle finiture dorate presenti sullo stemma della Juventus, sul logo adidas e sulla numerazione dei giocatori.
Il kit è completato da pantaloncini bianchi con dettagli dorati e inserti a strisce nere, oltre ai tradizionali calzettoni bianchi, per un look che mantiene forte l’identità bianconera anche nella versione più moderna della divisa.
Oltre all’aspetto estetico, grande attenzione è stata dedicata anche alla componente tecnica. La nuova maglia è infatti realizzata con tessuti leggeri e strutture 3D studiate per adattarsi meglio al corpo degli atleti, migliorando comfort e libertà di movimento. Debutta inoltre la tecnologia adidas CLIMACOOL+, sviluppata per ottimizzare la traspirazione grazie a specifiche zone in mesh posizionate strategicamente per aumentare il flusso d’aria durante le partite.