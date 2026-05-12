Strisce classiche e dettagli in oro: la Juventus svela la maglia Home 2026/27

La Juventus guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità. Il club bianconero e adidas hanno presentato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, una divisa che punta a coniugare tradizione, eleganza e innovazione tecnologica.

Al centro del nuovo kit torna inevitabilmente il simbolo più iconico della storia juventina: le strisce verticali bianconere. Per la prossima stagione, però, il design è stato reinterpretato in chiave contemporanea, con linee più geometriche e spaziature pulite che danno alla maglia un look moderno e deciso. Una scelta stilistica che richiama il DNA storico del club, ma con un’estetica pensata per il calcio di oggi.