Bologna, tra Coppa Italia e Atalanta: così si può ancora sognare l'Europa

La vittoria del Bologna a Napoli, oltre a non far raggiungere ancora la qualificazione matematica in Champions League alla squadra di Antonio Conte, mantiene viva una piccolissima speranza europea per i rossoblù. Serviranno incastri particolari e bisognerà comunque attendere la finale di Coppa Italia per scoprirlo, ma da domenica potrebbe partire per gli emiliani un piccolo campionato di due gare, con la possibilità di regalarsi la terza qualificazione europea consecutiva, a tre competizioni diverse.

Il riferimento è al settimo posto, attualmente occupato dall’Atalanta, vittoriosa a San Siro contro il Milan e a +6 dal Bologna a due giornate dalla fine del campionato. Il piazzamento in classifica attualmente non vale un posto in Europa. Tuttavia, se l’Inter dovesse vincere la Coppa Italia contro la Lazio, questa eventualità libererebbe un ulteriore posizione in classifica e il settimo posto significherebbe Conference League. E il calendario offre agli uomini di Vincenzo Italiano la possibilità di tenere aperto il discorso fino all’ultimo turno. Ma in che modo?