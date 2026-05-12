Bologna, tra Coppa Italia e Atalanta: così si può ancora sognare l'Europa

La vittoria del Bologna a Napoli, oltre a non far raggiungere ancora la qualificazione matematica in Champions League alla squadra di Antonio Conte, mantiene viva una piccolissima speranza europea per i rossoblù. Serviranno incastri particolari e bisognerà comunque attendere la finale di Coppa Italia per scoprirlo, ma da domenica potrebbe partire per gli emiliani un piccolo campionato di due gare, con la possibilità di regalarsi la terza qualificazione europea consecutiva, a tre competizioni diverse.
Il riferimento è al settimo posto, attualmente occupato dall’Atalanta, vittoriosa a San Siro contro il Milan e a +6 dal Bologna a due giornate dalla fine del campionato. Il piazzamento in classifica attualmente non vale un posto in Europa. Tuttavia, se l’Inter dovesse vincere la Coppa Italia contro la Lazio, questa eventualità libererebbe un ulteriore posizione in classifica e il settimo posto significherebbe Conference League. E il calendario offre agli uomini di Vincenzo Italiano la possibilità di tenere aperto il discorso fino all’ultimo turno. Ma in che modo?
Bologna in Europa – Lo scontro diretto di Bergamo e l’ultima giornata di campionato
Innanzitutto, il Bologna dovrà battere l’Atalanta, ma non basterà una semplice vittoria. Infatti, nella gara di andata al Dall’Ara a imporsi furono i bergamaschi con un secco 2-0. Risultato che come minimo dovrà essere replicato dai rossoblù, anche se sarebbe fondamentale per i felsinei che arrivasse una vittoria con almeno tre gol di scarto per portare gli scontri diretti a proprio favore.
Infatti, la differenza reti generale, che entrerebbe in gioco se gli scontri diretti fossero in perfetta parità, sorride ampiamente ai bergamaschi: +16 rispetto al +2 dei felsinei. Difficile che questo ampio divario possa essere ribaltato nel giro di due partite, motivo per il quale i bolognesi non sembrano avere alternative a una vittoria con ampio margine nello scontro diretto (0-3 o risultati superiori).
Se a Bergamo arrivasse un risultato che portasse gli scontri diretti a favore del Bologna, ogni discorso per il settimo posto rimarrebbe aperto fino all’ultima giornata. In quell’occasione, il Bologna ospiterà i campioni di Italia dell’Inter, mentre l’Atalanta andrà a Firenze con una Fiorentina che ha appena raggiunto la salvezza dopo una stagione a dir poco turbolenta. Insomma, si tratterebbe di una vera e propria impresa per il Bologna, ma la vittoria di Napoli ha mantenuto acceso il lumicino per gli uomini di Italiano.
Bologna in Europa – Lo scenario per i rossoblù in Conference
Per riepilogare, queste sono dunque le condizioni che permetterebbero al Bologna di chiudere il campionato al settimo posto (si devono giocoforza realizzare tutte):
- l’Inter conquista la Coppa Italia contro la Lazio
- il Bologna vince con tre o più gol di scarto a Bergamo contro l’Atalanta
- il Bologna vince in casa all’ultima giornata contro l’Inter e contemporaneamente l’Atalanta perde a Firenze
In questo caso la classifica finale reciterebbe:
- Bologna 58 punti
- Atalanta 58 punti
I rossoblù sarebbero in Conference League – sempre a patto che l’Inter vinca la Coppa Italia – grazie agli scontri diretti. Una piccola speranza, come detto all’inizio, ma uno scenario che è ancora possibile dopo la vittoria di Napoli.