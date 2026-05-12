Ranieri apre alla Nazionale: «Io Ct? Adesso sono libero. Mai dire mai»

Il nome di Claudio Ranieri è ormai una costante quando si parla della panchina della Nazionale. Lo è stato anche appena dopo l’addio di Luciano Spalletti e prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso (dimissionario dopo la mancata qualificazione ai Mondiali). Ma se prima il suo legame con la Roma impediva quello che può essere considerato il coronamento di una carriera, a distanza di pochi mesi la situazione è drasticamente cambiata.
Ad ammetterlo è lo stesso Ranieri che da Portofino a Sky Sport ha dichiarato: «Dissi di no alla Nazionale perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, perché no? Mai dire mai». In particolare, l’ex senior advisor dei Friedkin si riferisce al periodo post dimissioni di Luciano Spalletti.
Attualmente il nome di Ranieri viene speso maggiormente per una posizione dirigenziale all’interno della Nazionale, in particolar modo per quello di direttore tecnico con un nuovo commissario tecnico – da Allegri a Conte, passando per la suggestione Guardiola –, una possibilità che Ranieri alimenta.
«Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato, devi dire sì e basta. Dobbiamo risollevarci non si può restare così lontani dai grandi eventi», ha concluso Ranieri. Sicuramente bisognerà attendere l’elezione del nuovo presidente della FIGC – si prospetta una sfida a due fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò in vista del voto fissato per il 22 giugno –, poi si potrà dare il via all’ennesima rivoluzione della Nazionale italiana, che questa volta potrebbe vedere fra i suoi protagonisti Claudio Ranieri.