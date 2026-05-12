D’Ambrosio lancia un round di investimento da 2 milioni per la startup Vidall

Un criterio di selezione preciso guida la costruzione del portafoglio : Vidall investe esclusivamente in progetti dotati di brevetti o di un’innovazione tecnologica brevettabile. In questi progetti la tecnologia non è un fine in sé, ma una leva abilitante applicata in modo diverso in funzione del modello di business, del settore e degli obiettivi di scalabilità, garantendo agli investitori un valore intrinseco tangibile e un forte vantaggio competitivo. Inoltre, la struttura di Vidall offre importanti leve fiscali per i propri investitori che, unite ai vantaggi della Participation Exemption (PEX) , che assicura un’esenzione fino al 95% sulle plusvalenze generate in fase di exit per le partecipazioni detenute, rende ancora più attraente l’investimento nella holding per gli investitori qualificati.

Operando in una vera e propria logica “Blue Ocean” (ovvero la creazione di uno spazio di mercato nuovo e incontestato, libero dalla concorrenza tradizionale), Vidall non si posiziona né come un semplice incubatore né come un puro fondo speculativo, ma introduce sul mercato italiano un “modello ibrido” altamente ingegnerizzato. La società agisce contemporaneamente come Venture Studio, creando progetti innovativi da zero con il controllo diretto dell’execution, e come Investment Holding , acquisendo quote strategiche in startup esterne già avviate e caratterizzate da un alto potenziale industriale e di scalabilità.

L’aumento di capitale avrà diverse finalità strategiche, tra cui il rafforzamento della struttura operativa interna, ma soprattutto l’avvio e la crescita accelerata dei veicoli di investimento (le startup partecipate e create in-house). A differenza dei tradizionali fondi di Venture Capital, Vidall non effettua investimenti passivi perché integra competenze, capitale ed execution. L’investimento in Vidall consente ai sottoscrittori di distribuire il capitale su più iniziative , abbassando il grado di rischio senza dipendere dal successo di una singola startup.

«Il panorama della creazione d’impresa sta vivendo un’industrializzazione necessaria – ha commentato Massimo Mineo, CEO di Vidall –. Il modello ibrido che abbiamo ingegnerizzato ci permette di presidiare l’intero ciclo di vita delle nostre partecipate. Agendo come holding operativa abbattiamo i costi delle singole unit grazie a competenze condivise in-house, diversifichiamo il rischio su un portafoglio ampio e assicuriamo ai nostri investitori non solo una crescita industriale di reale valore, ma anche la massimizzazione dei benefici fiscali e operativi».

«Quando si investono risorse, specialmente se si tratta di capitali altrui, la responsabilità è doppia – ha aggiunto Danilo D’Ambrosio, Presidente del CDA di Vidall –. Il nostro ecosistema non si basa sull’inseguimento del facile profitto o del rischio spropositato, ma su regole serie, oculatezza e un’importante etica del business. Vogliamo intercettare bisogni latenti e trasformarli in imprese capaci di migliorare concretamente la vita delle persone, trasferendo nel mondo degli affari la stessa disciplina, determinazione e spirito di squadra che ho vissuto nello sport professionistico».

I fondi raccolti andranno a potenziare un portafoglio fortemente orientato all’innovazione tecnologica, che già oggi include progetti quali:

Glyo – Un sistema B2B brevettato e orientato in particolare al mondo degli eventi, che integra cocktail ready-to-drink, ghiaccio e bicchiere (Attualmente si ricercano 380.000 euro, con una valutazione pre-money di 2M€);

– Un sistema B2B brevettato e orientato in particolare al mondo degli eventi, che integra cocktail ready-to-drink, ghiaccio e bicchiere (Attualmente si ricercano 380.000 euro, con una valutazione pre-money di 2M€); NewEcoPizza – Un modello scalabile di ghost kitchen supportate dall’AI per azzerare lo spreco alimentare nel delivery;

– Un modello scalabile di ghost kitchen supportate dall’AI per azzerare lo spreco alimentare nel delivery; Absology – Un brand direct-to-consumer (DTC) e retail di nutricosmetica premium, basato su studi clinici e brevetti, il cui round è appena stato chiuso a 465.500€.

– Un brand direct-to-consumer (DTC) e retail di nutricosmetica premium, basato su studi clinici e brevetti, il cui round è appena stato chiuso a 465.500€. Mylime — Piattaforma B2B brevettata per il Digital Product Passport (DPP), già conforme al regolamento europeo ESPR, che consente ai brand di tracciare l’intero ciclo di vita del prodotto e trasformare un obbligo normativo in un

vantaggio competitivo (target round: 300.000 euro, valutazione pre-money di 3,75M€).

Al timone di Vidall ci sono due professionisti provenienti da mondi apparentemente molto distanti, ma che hanno trovato una convergenza assoluta su un obiettivo: fare impresa con rigore, etica e una visione industriale di medio periodo. Da un lato c’è il percorso manageriale di Massimo Mineo (CEO e Co-founder), manager con quasi trent’anni di esperienza internazionale, con un profilo distintivo che unisce venture building e crescita industriale. La sua carriera è una storia di aziende costruite, scalate e portate al mercato: dal farmaceutico al biotech, ha fondato e guidato realtà internazionali complesse, raccogliendo capitali, sviluppando team e trasformando idee innovative in progetti strutturati e finanziabili. Da questa esperienza ha maturato la convinzione che la stessa capacità di costruzione, rigore, validazione, rapidità dall’idea alla realizzazione, si possa applicare con successo anche al di fuori del settore farmaceutico.

Dall’altro lato c’è l’universo sportivo di Danilo D’Ambrosio, fondatore e Presidente di Vidall. D’Ambrosio vanta una prestigiosa carriera calcistica ai massimi livelli, chiusa lo scorso anno. Il suo percorso è legato principalmente all’Inter, con cui ha conquistato trofei nazionali e raggiunto finali europee distinguendosi sempre per leadership, duttilità e spirito di sacrificio. Ha poi deciso di trasferire nel mondo degli investimenti. Il suo ingresso nell’imprenditoria è mosso soprattutto da un forte senso di responsabilità verso la comunità: sente il dovere di tutelare i capitali degli investitori con una cura maniacale e si impegna attivamente nell’educazione finanziaria e valoriale delle nuove generazioni.

Questi due mondi si sono amalgamati in modo naturale grazie a un incontro fortuito che ha fatto emergere una sintonia immediata: la certezza di condividere gli stessi valori di fondo, rigore nei processi, responsabilità verso gli investitori e la convinzione che le idee migliori meritino struttura, capitali e competenze per diventare imprese solide. Il risultato è Vidall: una holding operativa in cui competenze manageriali e cultura della performance si integrano in un modello costruito per creare e valorizzare imprese nel tempo. Una visione così personale che il nome stesso “Vidall” è stato costruito come acronimo delle iniziali dei membri della famiglia di D’Ambrosio (la moglie, lui stesso e i figli): una scelta che riflette l’impegno quotidiano e i valori che stanno alla base del progetto.