In vista della prossima giornata di campionato, la penultima della Serie A 2025/26, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato una circolare che definisce le regole delle partite che dovranno giocarsi in contemporanea, visto che le squadre coinvolte si troveranno in corsa per il medesimo obiettivo.
Nel dettaglio gli incontri del 37° turno sono stati divisi in due slot orari – domenica alle ore 12.30 e alle ore 20.45 – rispettivamente per quanto riguarda la corsa all’Europa (che vede coinvolte nell’ordine: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como) e quella per la salvezza, che si è ridotta a uno scontro diretto a distanza fra Lecce e Cremonese, a cui si aggiunge anche il Cagliari, visto che i sardi sono a caccia dell’ultimo punto utile per centrare la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione.
Visto il calendario della 37esima giornata, la Lega Serie A, considerata la necessità di far disputare il derby di Roma alle 12.30 di domenica – per una questione di ordine pubblico, ma anche per la programmazione della finale degli Internazionali di tennis – h calendarizzato cinque sfide alle ore 12.30:
- Como-Parma
- Genoa-Milan
- Juventus-Fiorentina
- Pisa-Napoli
- Roma-Lazio
Invece, per quanto riguarda la corsa salvezza, come detto, saranno tre le partite in contemporanea:
- Cagliari-Torino
- Sassuolo-Lecce
- Udinese-Cremonese
Come funziona la contemporaneità? La regola sugli orari
Con la medesima circolare, la Lega Serie A ha definito anche un nuovo termine di tolleranza per l’attesa delle squadre in campo per quanto riguarda le partite appena elencate. Infatti, per garantire il più possibile la contemporaneità fra questi due gruppi di sfide, il termine, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, viene ridotto a cinque minuti.
Questo significa che il calcio d’inizio della prima frazione di gioco, così come quello del secondo tempo, potrà essere distanziato di massimo 5 minuti per quanto riguarda le sfide che coinvolgono squadre con i medesimi obiettivi sportivi.