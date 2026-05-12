In vista della prossima giornata di campionato, la penultima della Serie A 2025/26, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato una circolare che definisce le regole delle partite che dovranno giocarsi in contemporanea, visto che le squadre coinvolte si troveranno in corsa per il medesimo obiettivo.

Nel dettaglio gli incontri del 37° turno sono stati divisi in due slot orari – domenica alle ore 12.30 e alle ore 20.45 – rispettivamente per quanto riguarda la corsa all’Europa (che vede coinvolte nell’ordine: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como) e quella per la salvezza, che si è ridotta a uno scontro diretto a distanza fra Lecce e Cremonese, a cui si aggiunge anche il Cagliari, visto che i sardi sono a caccia dell’ultimo punto utile per centrare la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione.