Tra Coppa Italia e campionato, sono invece potenzialmente ancora otto le squadre che possono ambire a un piazzamento europeo: Napoli, Juventus, Milan, Roma, Como, Atalanta, Bologna e Lazio (i biancocelesti sarebbero in Europa League in caso di vittoria nella finale di Coppa Italia con l’Inter), in rigoroso ordine di classifica.

La corsa all’Europa in Serie A è una delle più calde registrate negli ultimi anni. A due giornate dalla fine del campionato, solamente l ’Inter si è garantita – oltre allo Scudetto – un posto nella prossima edizione della Champions League.

Ad accendere l’interesse dei tifosi è prevalentemente la corsa Champions, che coinvolge ancora cinque squadre per tre posti. Come calcolato da Calcio e Finanza, ci sono addirittura 69 combinazioni possibili di arrivi a pari punti tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como. Una situazione da non sottovalutare e che offre indubbi vantaggi alle squadre che si trovano avanti negli scontri diretti.

Partendo dall’arrivo a pari punti, il Milan è la squadra che avrebbe più chance di arrivare davanti agli avversari (attualmente è in svantaggio contro la Juve per la differenza reti), mentre la Roma si troverebbe dietro in qualsiasi confronto singolo con gli avversari per la Champions.

Di seguito, l’elenco completo dei casi di arrivo a pari punti, con il possibile punteggio in classifica in cui si potrebbe presentare questa situazione e con il conseguente ordine in graduatoria:

Napoli-Juventus (70, 71, 72, 74 punti): Juventus avanti negli scontri diretti;

Napoli-Milan (70, 71, 73 punti): scontri diretti in parità (differenza reti Napoli +18, Milan +18);

Napoli-Roma (70, 71, 73 punti): Napoli avanti negli scontri diretti;

Napoli-Como (71 punti): scontri diretti in parità (differenza reti Como +32, Napoli +18);

Juventus-Milan (68, 69, 70, 71 punti): scontri diretti in parità (differenza reti Juventus +29, Milan +18);

Juventus-Roma (68, 69, 70, 71 punti): Juventus avanti negli scontri diretti;

Juventus-Como (68, 69, 71 punti): scontri diretti in parità (differenza reti Como +32, Juventus +29);

Milan-Roma (67, 68, 69, 70, 71, 73 punti): Milan avanti negli scontri diretti;

Milan-Como (67, 68, 69, 71 punti): Milan avanti negli scontri diretti;

Roma-Como (67, 68, 69, 71 punti): scontri diretti in parità (differenza reti Como +32, Roma +24).

Esistono chiaramente anche i casi di arrivo a pari punti tra tre o più squadre in classifica. In questo caso, è prevista la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre coinvolte. In caso di arrivo a tre, il Napoli è premiato tre volte su sei, mentre il Milan solamente due volte. La Juventus sarebbe davanti alle concorrenti in due occasioni, mentre il Como in tre occasioni e la Roma mai.

Classifica avulsa Champions – Le ipotesi di un arrivo a tre

Di seguito le opzioni (a sinistra le tre squadre coinvolte) e il relativo ordine di classifica (a destra):