La prefettura sposta il derby di Roma lunedì alle 20.45: si va verso cinque gare in contemporanea al lunedì

La contemporaneità delle finali degli Internazionali di Roma ha portato la prefettura capitolina a spostare la gara tra Roma e Lazio.

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Redazione
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Quando si gioca Roma Lazio
(Foto: Silvia Lore/Getty Images)

“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”.  È quanto ha fatto sapere la Prefettura di Roma, in una nota.

In attesa di comunicazioni ufficiali dalla Serie A, si va quindi verso la disputa di cinque partite di Serie A lunedì alle 20.45, dopo che inizialmente erano state programmate per domenica alle 12.30:

  • Roma-Lazio;
  • Genoa-Milan;
  • Juventus-Fiorentina;
  • Pisa-Napoli;
  • Como-Parma.

Resta da capire anche se le altre gare della Serie A verranno spostate, rispetto a quanto inizialmente comunicato.

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