Derby e lotta Champions, pasticcio sempre più grande: gare spostate il 18 maggio, giorno dello sciopero generale

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45″. È quanto ha fatto sapere la Prefettura di Roma, in una nota.

Il caos legato alla data del derby di Roma e alla contemporaneità con le finali degli Internazionali di Tennis sempre nella capitale si aggiunge di un nuovo capitolo. Dopo il passo in avanti della Lega Serie A, che ieri ha fissato l’orario della gara domenica 17 maggio alle 12.30 (insieme ad altre quattro partite che coinvolgono le squadre nella lotta Champions), oggi la prefettura è intervenuta a gamba testa.

Tuttavia, il 18 maggio sarà una giornata comunque complicata: è infatti previsto proprio per lunedì uno sciopero generale che coinvolgerà tutte le categorie, pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, per la mobilitazione proclamata da Usb con l’adesione di Fi-si. Disagi in vista, quindi, per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno; salvo, invece, questa volta, il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.

L’impatto maggiore è atteso sul fronte dei trasporti. Lo sciopero ferroviario scatterà alle 21 di domenica 17 maggio e proseguirà per 24 ore, coinvolgendo il personale di Trenitalia e Italo. Restano confermate le fasce di garanzia previste dalla normativa, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di lunedì, ma si prevedono comunque pesanti disagi sia per l’Alta Velocità sia per i collegamenti regionali.

Possibili problemi anche nelle città: metropolitane e autobus, in particolare nei grandi centri come Roma e Milano, potrebbero subire stop o riduzioni del servizio. Le aziende del trasporto pubblico locale hanno già segnalato possibili interruzioni a intermittenza. Previsto inoltre lo stop del comparto autostradale dalla serata di domenica, mentre il trasporto aereo non sarà interessato dalla mobilitazione.

Lo sciopero coinvolgerà anche sanità e pubblica amministrazione. Negli ospedali e nelle strutture territoriali saranno assicurati i servizi essenziali, come pronto soccorso ed emergenze, mentre visite specialistiche ed esami non urgenti potrebbero essere rinviati. Situazione incerta anche nelle scuole: l’adesione del personale docente e ATA potrebbe compromettere il regolare svolgimento delle lezioni e l’apertura degli istituti, dagli asili alle superiori.

Disagi possibili anche negli uffici pubblici, con eventuali chiusure o rallentamenti agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dei servizi comunali. I Vigili del Fuoco aderiranno alla protesta, garantendo comunque gli interventi di soccorso urgente.