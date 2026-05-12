Derby di Roma al lunedì, la Lega Serie A non ci sta e ricorre al TAR

La Lega Serie A non intende arretrare dopo la decisione della Prefettura di Roma di far disputare il derby tra Roma e Lazio lunedì 18 maggio alle 20.45, invece che domenica 17 alle 12.30 come previsto dal calendario della 37ª giornata diffuso ieri. Gli uffici di via Rosellini stanno preparando un ricorso d’urgenza al Tar del Lazio, competente sul caso, che sarà depositato a breve contro il provvedimento prefettizio.

Il nodo riguarda soprattutto la contemporaneità delle gare decisive per la classifica. Oltre a Roma-Lazio, potrebbero infatti essere riprogrammate anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina, per garantire che le squadre impegnate nella corsa agli stessi obiettivi giochino in contemporanea, come previsto nelle ultime due giornate di campionato. Un principio che la Lega è pronta a difendere anche davanti ai giudici amministrativi, evidenziando inoltre le criticità organizzative e di ordine pubblico legate allo slittamento di cinque partite al lunedì sera.

Per il momento, comunque, il calendario della 37ª giornata resta invariato. La Lega attenderà infatti il pronunciamento del Tar sul ricorso urgente prima di eventuali modifiche. Se il derby dovesse essere confermato al lunedì, anche le altre gare coinvolte verrebbero spostate nella stessa fascia. «Serenità», il commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, oggi a Roma in vista della finale di Coppa Italia in programma domani allo stadio Olimpico.