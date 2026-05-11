La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 37ª giornata del campionato di Serie A, penultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che si preannuncia decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tutta domenica 17 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 12.30, come anticipato da Calcio e Finanza. Tra queste spiccano soprattutto Juventus-Fiorentina e il derby della Capitale tra Roma e Lazio, oltre ai match del Milan (a Genova) e del Como (in casa con il Parma).
Di queste cinque sfide, rimane in bilico quella tra Pisa e Napoli. I partenopei – in caso di successo questa sera contro il Bologna – non saranno più coinvolti nella corsa ai piazzamenti europei. In quel caso, il match slitterà alle ore 18.00, con le partite delle 12.30 che saranno solamente quattro.
Alle 15.00 toccherà invece all’Inter, impegnata in casa contro l’Hellas Verona. I nerazzurri saranno premiati in qualità di Campioni d’Italia e dopo la gara faranno partire le celebrazioni ufficiali per lo Scudetto. Alle 18.00 andrà invece in scena Atalanta-Bologna (eventualmente accoppiata a Pisa-Napoli).
La serata si chiuderà con tre gare in contemporanea alle 20.45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. La programmazione televisiva della giornata verrà invece comunicata successivamente dalla Lega Serie A.
Serie A orari 37 giornata – L’elenco completo delle sfide
Ecco l’elenco completo delle partite della 37ª giornata di Serie A con date e orari:
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como 1907-Parma
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa-AC Milan
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus-ACF Fiorentina
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa-SSC Napoli*
- Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: AS Roma-SS Lazio
- Domenica 17 maggio 2026, ore 15.00: Inter Milan-Hellas Verona
- Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Atalanta BC-Bologna FC 1909
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari Calcio-Torino FC
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: US Sassuolo Calcio-US Lecce
- Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Udinese Calcio-US Cremonese
* La Lega ha specificato che, qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la sfida tra Pisa e Napoli verrà disputata domenica alle ore 18.00.