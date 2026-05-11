La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 37ª giornata del campionato di Serie A, penultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che si preannuncia decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tutta domenica 17 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 12.30, come anticipato da Calcio e Finanza. Tra queste spiccano soprattutto Juventus-Fiorentina e il derby della Capitale tra Roma e Lazio, oltre ai match del Milan (a Genova) e del Como (in casa con il Parma).

Di queste cinque sfide, rimane in bilico quella tra Pisa e Napoli. I partenopei – in caso di successo questa sera contro il Bologna – non saranno più coinvolti nella corsa ai piazzamenti europei. In quel caso, il match slitterà alle ore 18.00, con le partite delle 12.30 che saranno solamente quattro.