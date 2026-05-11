Inchiesta arbitri, sentito l'avvocato della FIGC: al centro le "bussate" alla sala VAR

Da quanto filtra, l’audizione di Viglione, testimone non indagato , si è concentrata proprio sulla tranche delle “bussate”, uno dei filoni delle indagini assieme a quello delle presunte designazioni pilotate . In particolare, avrebbe riguardato aspetti legati al ruolo della Federcalcio, dal punto di vista normativo sul fronte della giustizia sportiva , dei protocolli e degli ispettori , rispetto alla gestione della sala VAR , che è in capo alla Lega Calcio Serie A . A un certo punto della scorsa stagione, infatti, dopo esposti riguardanti presunte pressioni su arbitri e var proprio la FIGC decise di mandare degli ispettori nel centro di Lissone.

Avrebbe offerto uno « spaccato importante » sulla questione del cosiddette “bussate” alla sala VAR nella scorsa stagione di campionato, che secondo la Procura di Milano servivano per condizionare scelte arbitrali, l’avvocato amministrativista Giancarlo Viglione , legale della FIGC, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio legislativo. Viglione è stato sentito nel pomeriggio per circa due ore e mezza come testimone dal pm Maurizio Ascione nell’inchiesta del Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Milano sul sistema arbitrale, che vede tra gli indagati l’ex designatore Gianluca Rocchi .

Nella testimonianza, da quanto si è appreso, sono state affrontate anche alcune intercettazioni, tra le tante finite negli atti dell’inchiesta. A Rocchi vengono contestate tre imputazioni, una che riguarda una sospetta “bussate” nel caso di Udinese-Parma e due legate a designazioni che sarebbero state pilotate a favore dell’Inter. In questa fase delle indagini il pm ha convocato già nei giorni scorsi diversi testimoni e su vari fronti: club referee manager di club, come Giorgio Schenone dell’Inter, e responsabili della Lega Serie A e della FIGC, mentre nei mesi precedenti aveva sentito molti arbitri. Non è escluso che più avanti la Procura possa ascoltare anche dirigenti di club, mentre già per domani mattina è fissata un’altra audizione ritenuta importante.