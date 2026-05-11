Il Milan perde colpi nella lotta Champions e sui social: doppio sorpasso della Juve

La corsa alle competizioni europee resta più aperta che mai. Il Milan perde contro l’Atalanta, dopo un vano tentativo di rimonta nei minuti finali. La Roma, guidata sempre più da Malen, acciuffa una vittoria pesantissima contro il Parma, in zona Cesarini. Il Como suggella una stagione straordinaria ottenendo una storica qualificazione in Europa: ancora da definire la competizione a cui prenderà parte, con i lariani che restano aggrappati alle speranze Champions. Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 36esima giornata di Serie A. Anche dopo la vittoria dello scudetto, l’Inter continua a dominare la classifica social, con ben 74.000 menzioni. Il Diavolo ottiene delusioni sia in campo che sui social, perdendo il secondo posto in classifica menzioni ad opera della Juventus, che scavalca i rossoneri anche in campionato a sole due partite dalla fine del campionato.

Come cambia la classifica sui social A combattere per un posto in Europa anche la Roma, che, grazie agli ultimi risultati positivi, suscita la gioia dei tifosi sul web guadagnando il quarto posto nel ranking social, obiettivo che i capitolini puntano a raggiungere anche sul campo. A pagare il prezzo del buon periodo di forma dei giallorossi, scivolando al quinto posto, sono gli uomini di Conte: abbandonate le residue speranze scudetto ed esaurita la polemica sul caso Lukaku, il Napoli sembra ormai lontano dal centro delle discussioni degli appassionati. La graduatoria social non si ferma alle prime cinque, con le squadre di media e bassa classifica che continuano a sfidarsi, un sorpasso dopo l’altro. A saltare all’occhio è sicuramente il Torino, che perde ben quattro posizioni, nonostante la vittoria non facile contro il Sassuolo. A fare un bel balzo in avanti è la Cremonese, che riceve il calore dei tifosi in ottica della sfida salvezza di settimana prossima. A stupire è il posizionamento del Bologna, che si piazza terz’ultima in classifica menzioni, forse figlia di un’annata che ormai non ha più nulla da dire per i rossoblu che navigano a metà classifica in campionato.

I temi del dibattito Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare: Ansia Milan: Il Milan capitola contro l’Atalanta per 3-2, aggravando la classifica e mettendo a rischio anche la qualificazione in Champions. I rossoneri, che avevano mantenuto a lungo il secondo posto in classifica, stanno vivendo un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate. Non è solo il risultato ad amareggiare i tifosi, ma anche le prestazioni: sui social si parla di gioco lento, attaccanti poco concreti e squadra che non gira. Al centro delle polemiche ci sono Leao, il mister Max Allegri e la società. Adesso al Milan serve un moto di orgoglio per sperare in un posto in Europa.

Passione Roma. La Roma non molla fino all’ultimo respiro in casa del Parma e strappa una vittoria memorabile. A consegnare i tre punti ai giallorossi al 101’ minuto è il provvidenziale Malen, che si dimostra, ancora una volta, un pilastro inamovibile per l’attacco. La Roma, guidata da Gasperini, sembra avere passione da vendere e grande determinazione per ottenere un posto nelle competizioni europee. A “sporcare” il risultato le numerose critiche arrivate sui social dai tifosi del Parma, per la gestione arbitrale del direttore di gara Chiffi.

Como si dice Europa? Dopo una stagione piena di emozioni, gol e bel gioco, i lariani del Como possono festeggiare la qualificazione in Europa, almeno alla Conference League, in attesa delle ultime due partite. Un traguardo storico per la squadra, che parteciperà ad una competizione europea per la prima volta nella storia. I tifosi sui social hanno manifestato gioia, per una squadra che quest’anno ha funzionato benissimo, grazie al gioco moderno di mister Fabregas. Quello del Como è l’esempio lampante di un progetto sportivo che funziona, secondo gli utenti del web. Classifica media La classifica media di questa settimana vede numerosi sorpassi e colpi di scena, con ribaltamenti di fronte inaspettati. I nerazzurri dell’Inter rimangono solidamente in vetta, seguiti da una Roma molto competitiva. I giallorossi guadagnano ben tre posizioni, con media e giornali che hanno elogiato le prestazioni della squadra di Gasperini, senza trascurare le polemiche sulle decisioni arbitrali nel match contro il Parma. Il Napoli perde il secondo posto, scendendo di quattro posizioni, favorendo Juventus e Lazio, che ne approfittano. La formula di Spalletti funziona e i media se ne accorgono, con i bianconeri che ritrovano un prezioso Vlahovic, tornato al gol dopo l’infortunio. La Lazio, invece, si piazza al quarto posto, in preparazione per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, dopo la sonora sconfitta per 3-0 in campionato, sempre contro i nerazzurri: riuscirà la squadra di Sarri a prendersi una vittoriosa rivincita mercoledì?