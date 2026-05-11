Elezioni FIGC, la Lega Pro non si schiera: «Aspettiamo i programmi»

In vista delle elezioni per il prossimo presidente della FIGC – in programma il 22 giugno – la Lega Serie C ha annunciato quest’oggi di non volersi schierare prima della presentazione dei programmi da parte dei candidati. A riportarlo è l’ANSA.
«Noi aspettiamo i programmi, abbiamo deciso di non schierarci ora», fanno sapere fonti della Lega Pro guidata da Matteo Marani. Mercoledì, inoltre, è l’ultimo giorno utile per depositare le candidature, che dovrebbero vedere una corsa a due per la poltrona lasciata libera dopo le dimissioni Gabriele Gravina, che comunque sta continuando a svolgere il suo ruolo di presidente federale per quanto riguarda le attivià ordinarie.
In lizza per la presidenza della FIGC ci sono Giancarlo Abete, attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, e Giovanni Malagò. L’ex presidente del CONI è stato nominato come candidato unico della Serie A e ha già incassato l’appoggio ufficiale di Assoallenatori e Assocalciatori.