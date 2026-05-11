Elezioni FIGC, la Lega Pro non si schiera: «Aspettiamo i programmi»

« Noi aspettiamo i programmi, abbiamo deciso di non schierarci ora », fanno sapere fonti della Lega Pro guidata da Matteo Marani . Mercoledì, inoltre, è l’ultimo giorno utile per depositare le candidature , che dovrebbero vedere una corsa a due per la poltrona lasciata libera dopo le dimissioni Gabriele Gravina , che comunque sta continuando a svolgere il suo ruolo di presidente federale per quanto riguarda le attivià ordinarie.

In vista delle elezioni per il prossimo presidente della FIGC – in programma il 22 giugno – la Lega Serie C ha annunciato quest’oggi di non volersi schierare prima della presentazione dei programmi da parte dei candidati. A riportarlo è l’ANSA.

In lizza per la presidenza della FIGC ci sono Giancarlo Abete, attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, e Giovanni Malagò. L’ex presidente del CONI è stato nominato come candidato unico della Serie A e ha già incassato l’appoggio ufficiale di Assoallenatori e Assocalciatori.