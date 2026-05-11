La delegazione Nasdaq è stata accolta dal patron e presidente Claudio Lotito , dal direttore generale Enrico Lotito e dalla dirigenza biancocleste, in un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni internazionali sviluppate negli ultimi mesi tra il club e Nasdaq, come già dimostrato attraverso la chiusura dell’accordo con Polymarket come main sponsor.

Si è svolta oggi presso il Training Center S.S. Lazio di Formello la visita istituzionale di Jordan Saxe , Senior Mananging Director del Listings Department di Nasdaq , giunto a Roma in occasione della finale di Coppa Itlaia 2026 , che si disputerà il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma fra i biancocelesti di Maurizio Sarri e l’Inter.

Queste le parole di Jordan Saxe: «Desidero ringraziare il presidente Lotito, il Dg Enrico Lotito e tutta la dirigenza della Lazio per l’accoglienza ricevuta oggi a Formello. Ho avuto modo di conoscere una realtà moderna , dinamica e con una visione internazionale molto chiara . Il dialogo sviluppato in questi mesi conferma la volontà comune di costruire relazioni solide e opportunità strategiche tra il mondo dello sport, dei media, dell’innovazione e dei mercati globali».

L’incontro si inserisce nel percorso avviata tra Lazio e Nasdaq in occasione delle recenti iniziative istituzionali svolte negli Stati Uniti , tra cui la partecipazione del club alla cerimonia del Closing Bell presso la sede Nasdaq di Times Square a New York . Nel corso della giornata si sono inoltre svolte riunioni operative dedicate a sviluppi finanziari, partnership strategiche e progettualità internazionali connesse al processo di crescita e posizionale globale della sociatà.

Nel corso della visita, Jordan Saxe ha avuto modo di conoscere da vicino il Centro Sportivo di Formello, le infrastrutture del club e il percorso di crescita della Lazio Media Company , protagonista di una fase di forte sviluppo editoriale, ecnologico e internazionale.

«Oggi abbiamo accolto con grande piacere Jordan Saxe e la delegazione Nasdaq presso il nostro Centro Sportivo di Formello, insieme a tutta la dirigenza della società – ha commentato Claudio Lotito –. La Lazio sta portando avanti un percorso di crescita internazionale fondato su innovazione, infrastrutture, comunicazione e sviluppo strategico. Il rapporto costruito con Nasdaq rappresenta un segnale importante della credibilità e della visione internazionale che il club sta consolidando nel tempo».

Queste, infine, le parole di Enrico Lotito: «La visita odierna rappresenta un ulteriore momento di crescita e confronto internazionale per la nostra società. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per sviluppare relazioni capaci di creare nuove opportunità strategiche e rafforzare il posizionamento globale del brand Lazio. Il dialogo con Nasdaq si inserisce perfettamente in questa visione orientata al futuro, all’innovazione e allo sviluppo di nuove sinergie internazionali».

«La presenza della delegazione Nasdaq a Roma in occasione della finale di Coppa Italia conferma il valore strategico del percorso intrapreso dalla Lazio nel rafforzamento delle proprie relazioni internazionali e nella costruzione di un modello sempre più integrato tra sport, media, innovazione e finanza globale», conclude la nota odierna della Lazio.