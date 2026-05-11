Niente Arabia Saudita: la Supercoppa italiana tra USA e Italia

Durante il suo intervento alla trasmissione radiofonica “La politica nel pallone”, condotta da Emilio Mancuso e in onda su Gr Parlamento-Radio Rai, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato anche della prossima Supercoppa italiana che si giocherà in gara secca e non più con la formula della Final Four. «La sede della prossima finale di Supercoppa Italiana? È un tema complicato, abbiamo dei contratti, sapevamo che quest’anno non si sarebbe disputata in Arabia Saudita, le altre offerte ricevute evidentemente sono bloccate per problemi geopolitici. Ne discuteremo in assemblea, si aprono tutte le possibilità: c’è l’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale e quella di disputarla per un anno in Italia». La sfida per la prossima Supercoppa italiana è comunque stabilita, visto che si sfideranno nuovamente Inter e Lazio, indipendentemente dal risultato della finale di Coppa Italia di mercoledì.

De Siervo ha poi parlato del momento del calcio italiano: «La Serie A, in una misura che non ricordo da anni, con una decisione chiara ha individuato l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò come persona autorevole e capace di prendere una eredità importante per rilanciare il calcio italiano e di farlo all’interno di un programma di riforme ormai necessario e non più differibile. Credo che da qui ad un mese riusciremo ad avere un nuovo presidente della FIGC, con cui tutti si metteranno a disposizione per fare squadra perché tutti abbiamo l’obbligo di aiutare il calcio italiano a tornare dove merita nelle prime posizioni delle competizioni internazionali».