Il Milan va in ritiro: da domani a Milanello per preparare la sfida con il Genoa

Il Milan prova a ricompattarsi nel momento più delicato della stagione e sceglie la strada del ritiro. Una decisione tutt’altro che ordinaria per il club rossonero, che da domani – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – dovrebbe trasferirsi stabilmente a Milanello per preparare la sfida contro il Genoa, in programma domenica alle 12.30. Il provvedimento arriva dopo una serie di risultati negativi che hanno complicato la corsa Champions della squadra di Massimiliano Allegri. Le sconfitte contro Atalanta e Sassuolo hanno evidenziato non solo difficoltà tecniche, ma anche un evidente calo sotto il profilo mentale e motivazionale. Per questo il tecnico rossonero, insieme alla società, avrebbe deciso di puntare sul ritiro per isolare il gruppo dalla pressione esterna e ritrovare compattezza in vista del finale di campionato.

Non si tratterebbe però di una scelta punitiva. Lo stesso Allegri, dopo l’ultimo ko, aveva difeso l’atteggiamento della squadra parlando della necessità di «fare appello al senso di responsabilità». L’obiettivo è quindi quello di ritrovare serenità e concentrazione in un ambiente simbolico come Milanello. Anche il direttore sportivo Igli Tare, dopo la gara con l’Atalanta, aveva aperto all’ipotesi del ritiro, sottolineando la necessità di stare tutti insieme per analizzare il momento e preparare al meglio la volata finale. Ora, definito il calendario con la trasferta di Genova fissata per domenica a pranzo, il programma sembra delineato: squadra in ritiro già da domani e partenza per la Liguria prevista sabato.