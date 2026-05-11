Derby di Roma, l'assessore Onorato: «Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri tra tifosi»

Come riportato da Calcio e Finanza , la collocazione più probabile per il derby della prossima giornata è quella di domenica alle 12.30 come capitato per quello di andata. Una scelta che metterebbe d’accordo i broadcaster e le autorità della Capitale, alle prese anche con gli Internazionali di tennis in corso . Ma sicuramente non si può dire lo stesso dei tifosi, a cui si è riferito l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato .

La corsa all’Europa accende questo finale di campionato, che attende le ultime due giornate per decretare i suoi verdetti finali. In questo clima di attesa, nella Capitale si aspetta la decisione della Lega Serie A per quanto riguarda giorno e ora del derby fra Roma e Lazio , con la formazione di Gian Piero Gasperini che è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League .

«Roma ha dimostrato di saper gestire in simultanea qualunque evento, non ci spaventano per la finale degli Internazionali d’Italia e il derby – ha dichiarato Onorato a margine di un evento pubblico –. La finale degli Internazionali si sapeva da anni, è giunta l’ora che i calendari vengano fatti incastrando sport che ormai non sono più secondari. Logica vorrebbe che un giorno si faccia la finale e quello dopo si giochi il derby. Se si dovesse spostare a lunedì il derby, che si faccia alle 21.00 per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano di poter tornare a casa o di andare allo stadio. A Roma non dobbiamo aver paura di fare un derby di sera a causa di possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia. Ci aspettiamo da parte del Governo parole molto nette su questo».

L’assessore ha parlato poi della possibile candidatura della Capitale per ospitare i Giochi Olimpici 2036: «Sono felice che il presidente Buonfiglio abbia fatto cenno alle Olimpiadi. Ho sempre detto che la candidatura di Roma ai Giochi deve essere una cosa seria; lo deve fare il Coni di comune accordo con il Governo e la Città di Roma. Mi sembra di capire che questa candidatura è matura, il Comune di Roma è pronto a fare la sua parte».

Sul Flaminio, candidato per diventare la nuova casa della Lazio dopo i necessari lavori di ristrutturazione: «Siamo super sereni: le documentazioni presentate dalla Lazio, se ho capito bene, sono complete e credo che nei prossimi giorni ci sarà la conferenza dei servizi. Poi saranno le diverse autorità coinvolte a dire se lo stadio, dal punto di vista tecnico, è compatibile o meno».