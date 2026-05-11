UEFA, scelti gli arbitri delle finali 2025/26: Mariani dirigerà quella di Conference

La UEFA ha comunicato oggi le designazioni, decise dal Comitato arbitrale, per quanto riguarda le finali 2025/26. Dalla Champions League maschile a quella femminile, passando per Europa League e Conference. E proprio in quest’ultima ci sarà anche un po’ di Italia.
Infatti per l’ultimo atto della terza competizione internazionale per club, che metterà di fronte Crystal Palace e Rayo Vallecano a Lipsia, è stato scelto Maurizio Mariani come arbitro. A coadiuvare il 44enne fischietto romano, unico rappresentato dell’Italia ai prossimi Mondiali, saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Quarto uomo lo svedese Glenn Nyberg. Al VAR Marco Di Bello e Daniele Chiffi. Designato come VAR Support, figura presente esclusivamente per partite di primo livello internazionale, come le finali UEFA per l’appunto, il croato Ivan Bebek.
Per quanto riguarda, invece, la finale di Europa League fra Friburgo e Aston Villa, che si sfideranno a Istanbul, questa è stata affidata al francese François Letexier. Gli assistenti saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto uomo lo spagnolo Alejandro José Hernandez Hernandez. Al VAR la coppia francese Jerome Brisard e Willy Delajord, mentre il Support sarà l’olandese Dennis Higler.
La finale più attesa è sicuramene quella di Champions League che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l’Arsenal. A dirigere la sfida sarà il tedesco Daniel Siebert. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto uomo lo svizzero Sandro Scharer. Al VAR la coppia tedesca formata da Bastian Dankert e Roobert Schroder, supportati dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.
Infine, la finale di Champions League femminile fra Barcellona e Lione sarà arbitrata dalla svedese Tess Olofsoon con assistenti la connazionale Almira Spahic e la norvegese Monica Lokkeberg. Al VAR ci saranno il belga Bram Van Driessche e lo svizzero Fedayi Sam che saranno supportati dall’italiano Michael Fabbri.