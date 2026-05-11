UEFA, scelti gli arbitri delle finali 2025/26: Mariani dirigerà quella di Conference

Infatti per l’ultimo atto della terza competizione internazionale per club, che metterà di fronte Crystal Palace e Rayo Vallecano a Lipsia, è stato scelto Maurizio Mariani come arbitro. A coadiuvare il 44enne fischietto romano, unico rappresentato dell’Italia ai prossimi Mondiali, saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni . Quarto uomo lo svedese Glenn Nyberg . Al VAR Marco Di Bello e Daniele Chiffi . Designato come VAR Support , figura presente esclusivamente per partite di primo livello internazionale, come le finali UEFA per l’appunto, il croato Ivan Bebek .

La UEFA ha comunicato oggi le designazioni, decise dal Comitato arbitrale , per quanto riguarda le finali 2025/26 . Dalla Champions League maschile a quella femminile, passando per Europa League e Conference. E proprio in quest’ultima ci sarà anche un po’ di Italia.

Per quanto riguarda, invece, la finale di Europa League fra Friburgo e Aston Villa, che si sfideranno a Istanbul, questa è stata affidata al francese François Letexier. Gli assistenti saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto uomo lo spagnolo Alejandro José Hernandez Hernandez. Al VAR la coppia francese Jerome Brisard e Willy Delajord, mentre il Support sarà l’olandese Dennis Higler.

La finale più attesa è sicuramene quella di Champions League che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l’Arsenal. A dirigere la sfida sarà il tedesco Daniel Siebert. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto uomo lo svizzero Sandro Scharer. Al VAR la coppia tedesca formata da Bastian Dankert e Roobert Schroder, supportati dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

Infine, la finale di Champions League femminile fra Barcellona e Lione sarà arbitrata dalla svedese Tess Olofsoon con assistenti la connazionale Almira Spahic e la norvegese Monica Lokkeberg. Al VAR ci saranno il belga Bram Van Driessche e lo svizzero Fedayi Sam che saranno supportati dall’italiano Michael Fabbri.