Finale Coppa Italia, la Lazio prepara una programmazione speciale di tre giorni tra tv, sito, social e radio

La programmazione coinvolgerà simultaneamente Lazio Style Channel , Lazio Style Radio , il sito e l’app ufficiale biancoceleste, i canali social , YouTube, X e le piattaforme partner nazionali e internazionali, con una struttura operativa che lavorerà senza interruzioni tra studi, stadio, hospitality, flash e mixed zone, backstage e live production.

In vista della finale di Coppa Italia – in programma mercoledì 13 maggio – la Media Company della Lazio metterà in campo uno dei più importanti sforzi produttivi, editoriali e tecnologici mai realizzati dal club biancoceleste. Per oltre tre giorni, infatti, attraverso un sistema integrato di produzione e distribuzione multipiattaforma, la società biancoceleste racconterà ogni momento che accompagnerà la finale contro l’Inter: dagli eventi istituzionali al Quirinale, agli allenamenti aperti ai media, dalle conferenze stampa ufficiali fino alla copertura completa del matchday.

Per la prima volta, inoltre, sarà attivata la “Polymarket Cam”, una moto dedicata che seguirà in diretta il pullman della squadra dalla partenza dal Centro Sportivo di Formello fino all’arrivo allo stadio Olimpico, offrendo ai tifosi immagini esclusive e immersive dell’avvicinamento della squadra alla finale. In occasione dell’evento debutterà anche una nuova veste grafica di Lazio Style Channel, sviluppata per accompagnare il racconto della finale con un linguaggio televisivo ancora più moderno, dinamico e immersivo.

L’intera produzione live sarà trasmessa anche sulla piattaforma di DAZN Italia, partner dell’iniziativa, con ulteriori finestre in chiaro su Sportitalia ampliando ulteriormente la diffusione dei contenuti dedicati ai tifosi biancocelesti in Italia e all’estero. All’interno della programmazione speciale saranno presenti ospiti d’eccezione del panorama calcistico italiano ed internazionale. Dario Marcolin effettuerà il commento tecnico live, mentre Fabio Firmani sarà uno dei protagonisti degli studi allestiti sulla terrazza che si affaccia direttamente sugli spalti dello stadio Olimpico. Nei vari momenti del pre partita si alterneranno inoltre alcune delle Legend selezionate dalla Lega Serie A ed ex Legend della Lazio: Alen Bokšić, Stefano Fiore e Christian Vieri.

Sono previste dirette continue, studi pre e post partita, contributi esclusivi, contenuti immersivi, reel dedicati alla storia della Coppa Italia, immagini in tempo reale dal campo, produzioni speciali dedicate ai tifosi e collegamenti costanti da tutti i luoghi simbolo dell’evento. L’intera attività rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Lazio Media Company, oggi sempre più orientata verso un modello editoriale proprietario, innovativo e internazionale, capace di integrare televisione, radio, digitale e contenuti live all’interno di un unico ecosistema produttivo. L’obiettivo è offrire ai tifosi biancocelesti, in Italia e nel mondo, un’esperienza immersiva e continuativa, portandoli all’interno della finale attraverso un racconto moderno, diretto e senza intermediazioni.