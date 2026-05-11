Coppa Italia, perché Atalanta, Como e Roma tifano Inter. E conviene persino a Milan e Juventus

A 180 minuti dalla fine del campionato di Serie A, la corsa all’Europa è più viva che mai. Escludendo l’Inter campione di Italia e anche il Napoli di Antonio Conte – in caso di vittoria questa sera contro il Bologna centrerebbe la aritmetica qualificazione alla prossima Champions League – sono ben cinque le formazioni in lotta per altrettante posizioni europee fra Champions e Conference. Ma a questo scenario si aggiunge di diritto la Lazio, che si gioca il pass per l’Europa League nella finale di Coppa Italia contro la formazione di Cristian Chivu. E saranno diverse, tra le altre squadre in corsa, a tifare per i nerazzurri nella sfida.
Proprio la coppa nazionale, il cui ultimo atto è in programma il 13 maggio all’Olimpico di Roma, rappresenta infatti un netto spartiacque in vista delle ultime due giornate di campionato. Infatti, la squadra vincitrice dell’edizione 2025/26 avrà un diretto impatto anche sulla corsa europea in campionato che potrebbe stravolgersi qualora fosse la Lazio di Maurizio Sarri a trionfare.
Attualmente la classifica di Serie A a 180 minuti dalla fine del campionato è la seguente:
- Inter – 85 punti (qualificata in Champions)
- Napoli – 70 punti* (qualificazione in Champions)
- Juventus – 68 punti (qualificazione in Champions)
- Milan – 67 punti (qualificazione in Champions)
- Roma – 67 punti (qualificazione in Europa League)
- Como – 65 punti (qualificazione in Europa League)
- Atalanta – 58 punti (qualificazione preliminari Conference)
* una partita in meno
Come si può vedere, dal terzo al sesto posto ci sono solamente tre punti di differenza. E tenendo bene a mente la situazione per quanto riguarda gli scontri diretti, gli ultimi 180 minuti di campionato saranno decisivi per determinare quali squadre giocheranno la prossima Champions League, chi si dovrà accontentare dell’Europa League e chi invece dovrà giocoforza passare dai preliminari di Conference.
Come detto, la finale di Coppa Italia in questo scenario è dirimente, visto che la Lazio – dietro in classifica all’Atalanta e con zero possibilità di raggiungerla dopo la vittoria di San Siro dei bergamaschi – potrebbe guadagnarsi il pass per l’Europa League vincendo la coppa nazionale, facendo poi scalare tutte le squadre dal quinto posto in giù, portando la sesta a giocarsi i preliminari di Conference e la settima fuori dalle coppe europee 2026/27.
Motivo per cui la prima squadra a tifare per i nerazzurri nella finale di Coppa Italia sarà l’Atalanta, come ammesso dallo stesso Palladino dopo il successo col Milan: in caso di vittoria dell’Inter, infatti, i bergamaschi sarebbero matematicamente qualificati ai preliminari di Conference League per la prossima stagione.
Non solo l’Atalanta, però. Perché un successo della squadra di Chivu aiuterebbe anche Roma – per cui si aggiunge la rivalità cittadina con la Lazio – e Como, che sarebbero così matematicamente sicuri di essere qualificati almeno in Europa League, evitando il rischio di dover disputare i preliminari di Conference.Uno spettro che, nel caso in cui l’Inter alzasse la Coppa Italia, si allontanerebbe anche per Milan e Juventus: se dovesse infatti vincere la Lazio, i rossoneri si troverebbero a sole due lunghezze di distanza dalla Conference League, mentre i bianconeri sarebbero solo a +3 sul sesto posto.