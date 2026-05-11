Coppa Italia, perché Atalanta, Como e Roma tifano Inter. E conviene persino a Milan e Juventus

A 180 minuti dalla fine del campionato di Serie A, la corsa all’Europa è più viva che mai. Escludendo l’Inter campione di Italia e anche il Napoli di Antonio Conte – in caso di vittoria questa sera contro il Bologna centrerebbe la aritmetica qualificazione alla prossima Champions League – sono ben cinque le formazioni in lotta per altrettante posizioni europee fra Champions e Conference. Ma a questo scenario si aggiunge di diritto la Lazio, che si gioca il pass per l’Europa League nella finale di Coppa Italia contro la formazione di Cristian Chivu. E saranno diverse, tra le altre squadre in corsa, a tifare per i nerazzurri nella sfida.

Proprio la coppa nazionale, il cui ultimo atto è in programma il 13 maggio all’Olimpico di Roma, rappresenta infatti un netto spartiacque in vista delle ultime due giornate di campionato. Infatti, la squadra vincitrice dell’edizione 2025/26 avrà un diretto impatto anche sulla corsa europea in campionato che potrebbe stravolgersi qualora fosse la Lazio di Maurizio Sarri a trionfare.