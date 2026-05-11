La Consob spagnola multa Piqué: 200mila euro per insider trading

L’autorità di vigilanza dei mercati finanziari spagnoli (CNMV) ha sanzionato l’ex Barcellona e nazionale spagnola Gerard Piqué con una multa da 200mila euro per abuso di mercato mediante acquisto di titoli in possesso di informazioni privilegiate in relazione all’offerta di acquisizione lanciata da Atrys Health su Aspy Global Services . Multato per 100mila euro anche l’imprenditore José Elias per comunicazione illecita di dati riservati. Entrambe le sanzioni sono classificate come molto gravi, il livello più elevato previsto dalla normativa spagnola sui mercati finanziari.

La vendita della Aspy fu annunciata ufficialmente il 22 gennaio 2021 tramite una comunicazione a BME Growth, un sottomercato di Bolsas y Mercados Españoles, la società spagnola che si occupa degli aspetti organizzativi delle borse e dei mercati finanziari spagnoli, che comprende le borse di Madrid, Barcellona, ​​Bilbao e Valencia. Due giorni prima, secondo quanto ricostruito, Elias aveva informato Piqué dell’esistenza dei negoziati. Il 19 gennaio le azioni Aspy valevano 2,29 euro, mentre il 27 gennaio erano salite a 2,80 euro, con un incremento di oltre il 22%.

Aspy, specializzata in servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, era approdata su BME Growth nel dicembre 2020 con una valutazione di circa 150 milioni di euro. L’offerta di Atrys la valorizzò intorno ai 220 milioni. Nel 2025, Atrys ha successivamente ceduto Aspy al Grupo Echevarne per 145 milioni di euro.