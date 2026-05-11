La corsa Champions entra nel vivo: la situazione tra scontri diretti e classifica avulsa

Con la conquista ufficiale dello scudetto da parte dell’ Inter , a infuocare il finale di campionato c’è la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre due competizioni per club UEFA: Europa League e Conference League . Tutto ciò in attesa della finalissima di Coppa Italia, che potrebbe ulteriormente far mutare la situazione legata alla classifica di Serie A. Attualmente sono sei le squadre che in campionato stanno lottano per la qualificazione alle tre coppe europee della prossima stagione.

Serie A scontri diretti – Napoli quasi qualificato

Detto dell’Inter, nessuno si è ancora assicurato matematicamente un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. In caso di successo dell’Inter, i posti validi per l’Europa League in campionato saranno due (5° e 6°), mentre il settimo posto varrà la Conference League (e sarà dell’Atalanta, già matematicamente settima). In caso di vittoria della Lazio, saranno invece i biancocelesti a conquistare l’accesso all’Europa League insieme alla squadra che si posizionerà al 5° posto, con la 6ª in Conference.

Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:

Napoli 70* (qualificazione in Champions)

Juventus 68 (qualificazione in Champions)

Milan 67 (qualificazione in Champions)

Roma 67 (qualificazione in Europa League)

Como 65 (qualificazione per i preliminari di Conference)

Atalanta 58 (matematicamente settima)

* una partita in meno

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. La squadra che ha ottenuto più punti o vanta una miglior differenza reti all’interno di uno scontro diretto si posiziona dunque davanti all’avversaria nella graduatoria finale.

Tuttavia, se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio (con una parità di punti conquistati e reti segnate e subite nello scontro diretto), si analizzerebbe successivamente la differenza reti nell’intero campionato, passando poi alle reti segnate sempre in campionato e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.