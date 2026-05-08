Messaggi inappropriati a una minorenne: l'ex Milan Alex Jimenez sospeso dal Bournemouth

In vista della sfida di domani contro il Fulham, il Bournemouth ha deciso di escludere dalla lista dei convocati Alex Jimenez. L’esterno destro ex Milan, riscattato dal club inglese nelle scorse settimane, si trova al centro di un’indagine interna da parte del club inglese su alcuni contenuti comparsi sui social network che riportano alcuni messaggi inappropriati che lo spagnolo classe 2005 avrebbe inviato a una ragazza minorenne.

Per questo, in una nota ufficiale, il Bournemouth ha sottolineato di considerare la questione «seria» e ha spiegato che il caso è attualmente oggetto di verifica. Per questo motivo, Jimenez non sarà disponibile per la gara di sabato e la società non rilascerà ulteriori commenti per il momento. Nel frattempo, Jimenez non ha rilasciato alcun commento a riguardo.