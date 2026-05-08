Accordo fatto tra Leonardo Maria Del Vecchio e la madre Nicoletta Zampillo sul passaggio della nuda proprietà del pacchetto del 12,5% detenuto in Delfin dalla moglie del fondatore al figlio. La firma, secondo quando riporta l’agenzia Radiocor, arriverà nei prossimi giorni, ma l’intesa c’è. Prosegue dunque l’ascesa di Leonardo Maria Del Vecchio nel capitale di Delfin, la cassaforte a capo dell’impero EssilorLuxottica e di partecipazioni di spicco come quelle in Mps (17,5%), Generali (10%) e Unicredit (2,9%).

Sullo sfondo resta la tensione con Rocco Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo. Come anticipato da Bloomberg Basilico ha impugnato in Lussemburgo il via libera al riassetto di Delfin, contestando procedure e ordine del giorno dell’assemblea del 27 aprile che ha dato il via all’operazione. Basilico ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura che ha visto il passaggio del 25% della holding a Leonardo Maria Del Vecchio per circa 10 miliardi, in parallelo con la decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding lussemburghese.