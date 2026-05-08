Il regolamento degli spareggi promozione coinvolge le squadre classificate dal terzo all’ottavo posto al termine del campionato, indipendentemente dal distacco in classifica. Il format prevede un turno preliminare in gara secca, semifinali andata e ritorno e una finale su doppio confronto. Le squadre partecipanti ai playoff 2025/26 sono quasi tutte già stabilite, fatta eccezione per l’ottavo posto e la sfida a distanza Frosinone-Monza.

Playoff Serie B regolamento – Il percorso verso la Serie A

Ma come funzionano gli spareggi per la promozione? Cosa dice il regolamento sulle gare che valgono la Serie A? Nei turni preliminari, la squadra meglio classificata gioca in casa e mantiene un vantaggio regolamentare importante: in caso di parità al termine dei tempi supplementari, infatti, passa il turno il club che ha chiuso più in alto in classifica, senza ricorrere ai calci di rigore.

Diverso il meccanismo per semifinali e finale, che si disputano su due partite. In questo caso contano prima i punti ottenuti nelle due sfide e poi la differenza reti. Se persiste l’equilibrio, accede al turno successivo la squadra meglio piazzata in regular season. Non sono previsti tempi supplementari, tranne in un solo caso: la finale tra due squadre che abbiano concluso il campionato con gli stessi punti. In quella situazione, dopo l’eventuale parità complessiva scatterebbero supplementari e rigori.

Playoff Serie B regolamento – Come funzionano gli spareggi, turno per turno

Di seguito, il funzionamento di ogni turno:

Turno preliminare

5ª classificata vs 8ª classificata – gara secca sul campo della 5ª classificata. In caso di parità si disputano i tempi supplementari; se il risultato resta in equilibrio passa la squadra meglio classificata

6ª classificata vs 7ª classificata – gara secca sul campo della 6ª classificata. In caso di parità si disputano i tempi supplementari; se permane l’equilibrio passa la squadra meglio classificata

Semifinali

3ª classificata vs vincente tra 6ª e 7ª – andata e ritorno, con ritorno in casa della 3ª classificata. Passa chi ottiene più punti nelle due gare; in caso di parità conta la differenza reti, poi la miglior posizione in classifica

4ª classificata vs vincente tra 5ª e 8ª – andata e ritorno, con ritorno in casa della 4ª classificata. Anche in questo caso valgono punti, differenza reti e infine classifica finale.

Finale