Dopo anni sotto processo è stato assolto in appello Raul Esteban Calderon , l’uomo accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli , noto come Diabolik ed ex leader del tifo organizzato della Lazio . I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno così ribaltando la condanna all’ergastolo comminata a Calderon in primo grado. I giudici hanno fatto cadere l’accusa nei confronti dell’imputato con la formula « per non avere commesso il fatto ».

«Ce lo aspettavamo, eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni. È un processo in cui non c’era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. Quindi questa è la conclusione giusta, l’unica possibile alla luce delle prove in atti». È quanto ha affermato l’avvocato Gian Domenico Caiazza, difensore insieme alla collega Eleonora Nicla Moiraghi di Raul Esteban Calderon, commentando l’assoluzione in secondo grado.