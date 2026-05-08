Il Real Madrid ha deciso di chiudere con una pesante sanzione il caso che nelle ultime ore ha scosso lo spogliatoio di Valdebebas. Attraverso un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha confermato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni dopo la violenta lite scoppiata al termine di un allenamento.

La società ha spiegato che i due giocatori «sono comparsi oggi davanti all’istruttore del procedimento» e che durante l’audizione «hanno espresso il loro totale pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente». Nel comunicato, il Real Madrid ha aggiunto inoltre che Valverde e Tchouaméni «hanno rivolto le proprie scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi», mettendosi a disposizione della società per accettare eventuali provvedimenti disciplinari.