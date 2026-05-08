Il Real Madrid ha deciso di chiudere con una pesante sanzione il caso che nelle ultime ore ha scosso lo spogliatoio di Valdebebas. Attraverso un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha confermato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni dopo la violenta lite scoppiata al termine di un allenamento.
La società ha spiegato che i due giocatori «sono comparsi oggi davanti all’istruttore del procedimento» e che durante l’audizione «hanno espresso il loro totale pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente». Nel comunicato, il Real Madrid ha aggiunto inoltre che Valverde e Tchouaméni «hanno rivolto le proprie scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi», mettendosi a disposizione della società per accettare eventuali provvedimenti disciplinari.
Il club madrileno ha quindi deciso di infliggere «una sanzione economica di 500mila euro a ciascun giocatore», chiudendo così il procedimento interno. Dietro la nota ufficiale si nasconde un episodio che ha fatto esplodere definitivamente la tensione accumulata in una stagione estremamente deludente per il Real Madrid.
Nel dettaglio, Valverde e Tchouaméni sarebbero arrivati allo scontro fisico direttamente negli spogliatoi al termine di uno degli ultimi allenamenti, venendo separati soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra. L’episodio è stato talmente violento da costringere l’uruguaiano a ricorrere alle cure dei medici per una contusione e un taglio riportati durante la colluttazione. Le indiscrezioni precisano comunque che il colpo non sarebbe stato causato direttamente dal francese, ma dall’impatto di Valverde contro l’angolo di un tavolo.
Le tensioni tra i due erano già emerse nel corso dell’allenamento del giorno precedente, quando un intervento duro di Tchouaméni avrebbe provocato un acceso confronto con il compagno. La situazione sarebbe poi precipitata quando Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano al francese nel tentativo di chiarire la questione.
I media spagnoli hanno definito quanto accaduto «l’episodio più grave mai vissuto a Valdebebas», in un ambiente già fortemente sotto pressione dopo una stagione senza trofei. Sullo sfondo resta anche il clima pesante attorno alla squadra, con diversi giocatori — tra cui Kylian Mbappé — finiti nel mirino della tifoseria per rendimento e atteggiamento, oltre alla prospettiva di un Clasico contro il Barcellona che potrebbe consegnare il titolo ai rivali storici.