Nell’attuale quadro del calcio italiano ha ripreso forza il possibile commissariamento della FIGC. Una ipotesi respinta con forza dai vertici sportivi, visto anche il potenziale conflitto con le norme di UEFA e FIFA che potrebbe portare dei problemi con i due organi che governano il calcio europeo e mondiale. Ma comunque, viste le ultime vicende, la politica si aspetta un cambio di paradigma nella gestione e guida del calcio italiano.

A ribadirlo è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma e senatore di Fratelli d’Italia: «Commissariare la FIGC? È una scelta che non compete a noi ma al CONI. Ma posto questa condizione, è certo che un radicale cambiamento della Federcalcio sarebbe auspicabile».