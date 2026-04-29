Nell’attuale quadro del calcio italiano ha ripreso forza il possibile commissariamento della FIGC. Una ipotesi respinta con forza dai vertici sportivi, visto anche il potenziale conflitto con le norme di UEFA e FIFA che potrebbe portare dei problemi con i due organi che governano il calcio europeo e mondiale. Ma comunque, viste le ultime vicende, la politica si aspetta un cambio di paradigma nella gestione e guida del calcio italiano.
A ribadirlo è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma e senatore di Fratelli d’Italia: «Commissariare la FIGC? È una scelta che non compete a noi ma al CONI. Ma posto questa condizione, è certo che un radicale cambiamento della Federcalcio sarebbe auspicabile».
Mentre continuano le indagini della Procura di Milano in merito all’inchiesta sul mondo arbitrale, che al momento conta cinque indagati fra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, il mondo politico guarda con molto interesse a ogni eventuale sviluppo della vicenda.
Il calcio italiano è al centro di molte discussioni politiche ormai da diverse settimane, partendo dalla esclusione per i Mondiali 2026, al caso Zappi dell’AIA e per finire con la già citata inchiesta arbitri. Ma soprattuto, al momento, i vertici del sistema calcio in Italia sono sguarniti, viste le dimissioni di Gabriele Gravina – le elezioni per il suo successore si svolgeranno il 22 giugno –, e la decaduta carica di presente degli arbitri italiani di Zappi dopo la conferma dell’inibizioni di 13 mesi.