Nell’inchiesta del pm Maurizio Ascione , condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, sono stati ascoltati, tra i tanti, anche gli stessi Doveri e Colombo. E proprio dai verbali di testimoni , da quanto si è saputo, sarebbero arrivati elementi di conferma su quelle designazioni “combinate” , di cui ci sarebbe stata una sorta di consapevolezza tra gli arbitri. Per quel capitolo del presunto accordo a San Siro, Rocchi è indagato “in concorso” con “più persone”, che farebbero parte del mondo arbitrale. Ad ogni modo, su questo punto e sulle verifiche in corso la situazione delle indagini e delle eventuali iscrizioni ulteriori viene definita “fluida”.

In particolare, si tratterebbe delle due scelte dell’ormai ex designatore, attraverso una presunta “combine” a San Siro il 2 aprile 2025, che hanno riguardato Andrea Colombo , “arbitro gradito” all’ Inter , per una trasferta a Bologna del 20 aprile di un anno fa, e Daniele Doveri , messo ad arbitrare la semifinale di Coppa Italia dello scorso anno per evitare di piazzarlo, secondo la Procura, nell’eventuale finale e nelle ultime partite del campionato del club nerazzurro, a cui era “poco gradito”.

Intanto, dopo la rinuncia all’interrogatorio, comunicata al pm, né Rocchi né il suo legale Antonio D’Avirro dovranno presentarsi domani mattina a Milano. L’appuntamento era stato fissato per le 10.00, ma è stato cancellato. Ed è stato allora anticipato alle 11, in una caserma della Gdf, l’interrogatorio di Andrea Gervasoni , indagato per il caso Salernitana- Modena , ma che potrebbe aver avuto un ruolo anche in Inter-Roma del 2025, essendo supervisore VAR (l’episodio comunque non è contestato nell’invito a comparire). Gervasoni, difeso dal legale Michele Ducci, ha intenzione di rispondere alla domande

In sostanza, il quadro che emerge dall’inchiesta, al momento, è tutto interno al mondo arbitrale, con ex fischietti, come Domenico Rocca e Eugenio Abbattista, che hanno denunciato i meccanismi di giudizio dopo le partite – che contano per continuare ad arbitrare e quindi anche a percepire i compensi – e pure le “epurazioni”, quando non si rimaneva “nel solco” della “fazione” giusta, che sarebbe stata quella di Rocchi.

Allo stesso modo, dai verbali sarebbe venuta a galla anche la consapevolezza degli indirizzamenti, sempre da parte di Rocchi, di certi arbitri verso alcuni club. Sempre in un contesto, però, a quanto pare, di gestione del “sistema”. Dagli atti emergono, allo stato, quelle due incolpazioni provvisorie che riguardano le due partite dell’Inter e la presunta “combine” di San Siro. I vertici della Procura hanno ribadito negli ultimi giorni che, al momento, i club e i loro dirigenti sono estranei alle indagini e non sono nemmeno parti lese.

Stando a quanto precisato, una sola delle testimonianze è stata bloccata, ossia quella di Daniele Paterna su Udinese-Parma, che era al VAR in quella partita e che è stato iscritto per false informazioni ai pm. Tutte le altre audizioni, invece, sarebbero state utili per l’inchiesta, secondo gli inquirenti, fornendo più elementi a riscontro