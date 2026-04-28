Respinto il ricorso: Zappi decade da presidente dell’AIA

Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatigli in precedenza. Zappi decade così automaticamente da presidente dell’Aia.

L’inibizione di 13 mesi era arrivata per una vicenda di pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi.

«Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha respinto il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi», si legge nella nota del Coni.