CVC mette nel mirino Nexi: pronta offerta da 9 miliardi di euro

CVC valuta un’operazione da circa 9 miliardi di euro per il delisting di Nexi, dopo il crollo del titolo del gruppo dei pagamenti quotato a Milano: una mossa che rischia di accendere tensioni politiche sul controllo delle infrastrutture finanziarie italiane. Lo riporta il Financial Times, citando fonti vicine al dossier. Il fondo di private equity starebbe considerando una nuova offerta, dopo aver già esplorato due volte in passato un’acquisizione della società, il cui titolo ha perso circa il 65% negli ultimi quattro anni. Nexi, controllata principalmente da Hellman & Friedman, risente della pressione sul settore europeo dei pagamenti – tra riduzione delle commissioni, rinegoziazione di contratti chiave e crescente concorrenza delle fintech. CVC, che dal 2018 ha investito circa 4,6 miliardi di euro nello sport, con operazioni rilevanti in Ligue 1 e La Liga oltre che nel Sei Nazioni di rugby, era stata inoltre – insieme a FSI e Advent – a un passo dall’acquisire il 10% della media company della Serie A, operazione poi sfumata.

Secondo le fonti, CVC non procederebbe senza il sostegno del governo italiano, anche alla luce dei poteri speciali del cosiddetto “golden power”, che consentono a Roma di bloccare operazioni su asset considerati strategici. «La questione è ormai interamente politica», avrebbe spiegato una delle persone coinvolte. Un’altra fonte ha comunque sottolineato come le valutazioni siano ancora in fase preliminare e potrebbero non sfociare in un’offerta formale. Nel frattempo, Hellman & Friedman non sarebbe in trattative né con CVC né con advisor finanziari, ma resterebbe aperta a valutare eventuali proposte. Anche Cassa Depositi e Prestiti, secondo azionista di Nexi, non apparirebbe favorevole a un delisting.