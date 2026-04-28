Indagine arbitri, i pm: da Rocchi presunta combine a San Siro con altri colleghi

Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025, allo stadio di San Siro, con Gianluca Rocchi per combinare la designazione di Andrea Colombo, arbitro gradito all’Inter, per una trasferta a Bologna del 20 aprile 2025.
E per evitare che Daniele Doveri, poco gradito al club nerazzurro, arbitrasse l’eventuale finale di Coppia Italia della scorsa stagione e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre dell’Inter. Per questo gli sarebbe stata assegnata, invece, la semifinale di ritorno di Coppa tra i nerazzurri e il Milan, occasione in cui sarebbe avvenuto il già citato e presunto incontro con Rocchi protagonista.
Da quanto si è saputo, dunque, gli inquirenti milanesi, su questo fronte dell’accusa di concorso in frode sportiva per Rocchi, avrebbero elementi che riconducono a quelle «più persone», così indicate nell’imputazione, della presunta combine allo stadio Meazza e farebbero sempre parte del mondo arbitrale. L’inchiesta, però, punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e altre analisi tecniche, e il quadro potrebbe anche allargarsi.
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