Indagine arbitri, i pm: da Rocchi presunta combine a San Siro con altri colleghi

Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025, allo stadio di San Siro, con Gianluca Rocchi per combinare la designazione di Andrea Colombo, arbitro gradito all’Inter, per una trasferta a Bologna del 20 aprile 2025.

E per evitare che Daniele Doveri, poco gradito al club nerazzurro, arbitrasse l’eventuale finale di Coppia Italia della scorsa stagione e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre dell’Inter. Per questo gli sarebbe stata assegnata, invece, la semifinale di ritorno di Coppa tra i nerazzurri e il Milan, occasione in cui sarebbe avvenuto il già citato e presunto incontro con Rocchi protagonista.