La Spagna pensa alla rivoluzione VAR: idea challenge ma serve l'ok della FIFA

Anche in Spagna l’operato arbitrale di questa stagione è stato spesso criticato. E per correre ai ripari la Federcalcio spagnola, che ha già ottenuto il benestare della Liga, ha in mente di portare avanti una riforma del VAR che consenta anche di riacquistare la fiducia persa nella tecnologia sia da parte dei tifosi che dei club.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, i vertici arbitrali delle federcalcio spagnola hanno intenzione di avvalersi di un altro strumento, introdotto in questa stagione in Primera Federacion (terza divisione) e anche in Serie C in Italia, come il Football Video Support. A differenza del VAR il suo intervento avviene solamente su indicazioni dei due allenatori, con ogni squadra che ha due possibilità di revisione, ma se la decisione iniziale viene corretta, la possibilità di richiedere una revisione non viene persa. Può essere utilizzato per gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. Non è prevista la sala VAR, che in Spagna è finita più di una volta al centro delle polemiche per scelte che hanno lasciato perplessi gli addetti ai lavori.