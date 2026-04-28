Inchiesta arbitri: Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con pm

Gianluca Rocchi non si presenterà all’interrogatorio con il pm in merito all’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale che vede l’ex designatore di Serie A e B, autosospesi negli scorsi giorni, indagato per concorso in frode sportiva.

Ad annunciarlo il legale di Rocchi, Antonio D’Avirro, in una nota: «Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo».

Rocchi era stato convocato dai pm per l’interrogatorio fissato per giovedì 30 aprile. La stessa data è stata scelta anche per Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospesosi dopo che l’inchiesta è stata resa pubblica. Gervasoni, al momento, però sembra essere pronto a presentarsi all’interrogatorio e a rispondere alle domande degli inquirenti.