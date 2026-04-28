ASSOCAPP si presenta: «Diritti di immagine, dialogo costante con Federazione e club, Fondo di Fine Carriera: ecco le nostre istanze»

L’istituzione di un tavolo permanente con FIGC e Leghe, la tutela dei diritti – tra cui quelli di immagine – di tutti i tesserati e le tesserate, assieme a un presidio costante volto a far luce sulla gestione del Fondo di Fine Carriera: sono alcuni degli obiettivi dichiarati da ASSOCAPP nel corso della conferenza di presentazione della neonata Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati.

ASSOCAPP ha riunito oggi a Roma i suoi rappresentanti, tra cui il presidente Beppe Dossena e il direttore generale Andrea Ferrato, oltre ad avere accolto la presenza di ASSIST, l’Associazione Nazionale Atlete, guidata dalla presidente Luisa Garribba Rizzitelli.

«Il calcio italiano è fondato su modelli di governance obsoleti – ha dichiarato Beppe Dossena –, non comprendere l’esigenza di trasformazione equivale a restare ancorati a schemi superati. Questo stallo può essere risolto solo attraverso una nuova presa di coscienza: le tutele dei lavoratori devono essere fondate su un modello di rappresentanza collettiva e associativa. Con ASSOCAPP desideriamo riunire sotto un’unica sigla tesserati e tesserate che operano nel calcio in modo trasversale».

«In molti ci hanno già manifestato la loro fiducia, un atto che vogliamo restituire tentando di ricreare un clima di trasparenza nell’esercizio di rappresentanza di tutti gli uomini e le donne in campo. Siamo partiti dal prendere consapevolezza di tutte le criticità del Fondo di Fine Carriera, abbiamo registrato incongruenze, abbiamo prodotto anche stamani materiale incontrovertibile e compattato circa 1.200 tra ex tesserati: adesso vogliamo porci come una realtà che non si limita a sollevare problemi, ma che propone soluzioni innovative, condivide idee e si pone come un interlocutore autorevole e affidabile», ha concluso Dossena.