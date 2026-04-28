Open Var, Tommasi: «Giusto il rigore per il Torino: braccio di Carlos Augusto fuori sagoma, è punibile»

“Mandiamo un messaggio di solidarietà e vicinanza a Gianluca (Rocchi, ndr) e Andrea (Gervasoni, ndr) da tutto il gruppo di arbitri. Siamo pronti e sereni e cercheremo di terminare con stabilità e determinazione questo campionato”. Con queste parole di Dino Tommasi, nuovo responsabile ad interim della Can, ha aperto la puntata di Open Var su Dazn, dopo l’autosospensione dai rispettivi ruoli di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per l’indagine della Procura di Milano.

Il primo episodio commentato è il calcio di rigore assegnato al Torino nella sfida contro l’Inter per il tocco di mano di Carlos Augusto. “È rigore perché il braccio è alto, sopra la sagoma”, dicono subito dalla sala Var. “Per me questo qua è in dinamica, ce l’ha davanti, è molto ravvicinato”, dice Mariani guardando inizialmente le immagini. “No per me no, è in dinamica”, aggiunge, salvo guardare ulteriormente una immagine allargata e dire “con questa sono d’accordo, è rigore”, prima di condere il rigore al Torino.