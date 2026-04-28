Champions, al via le semifinali: quanto vale il pass per la finalissima di Budapest

Si alza il sipario sulle semifinali di UEFA Champions League e, come ogni anno, oltre al prestigio sportivo entra in gioco un bottino economico sempre più rilevante. Stasera il programma si apre con la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, mentre domani sarà il turno di Atletico Madrid-Arsenal: in palio c’è la finalissima di Budapest, che si disputerà il prossimo 30 maggio alle 18 alla Puskas Arena.
I quattro club intanto hanno già accumulato ricavi molto consistenti lungo il percorso europeo. Secondo le stime di Calcio e Finanza, fin qui, infatti, i numeri parlano chiaro: l’Arsenal guida con 124,7 milioni di euro, seguito a brevissima distanza dal Bayern Monaco con 124,5 milioni. Poco dietro il Paris Saint-Germain a quota 121,8 milioni, mentre l’Atletico Madrid chiude questo quartetto con 111,7 milioni. Differenze contenute, che rendono ancora più pesante il valore economico del passaggio del turno.
- Arsenal: 124,7 milioni di euro
- Bayern Monaco: 124,5 milioni di euro
- Paris Saint-Germain: 121,8 milioni di euro
- Atletico Madrid: 111,7 milioni di euro
La qualificazione alla finale garantisce infatti ulteriori 18,5 milioni di euro a ciascun club. Un premio che si aggiunge ai ricavi già maturati tra market pool, ranking storico e risultati sportivi. Ma il vero salto arriva con l’ultimo atto: la vittoria della Champions vale altri 6,5 milioni di euro, cifra che si somma al premio per la partecipazione alla finale.
- Qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro
- Vittoria della finale: 6,5 milioni di euro
- Nel complesso, tra finale e possibili bonus successivi, la corsa verso l’ultimo atto della Champions può valere oltre 30 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quanto già incassato.
- Arsenal: 149,7 milioni di euro
- Bayern Monaco: 149,5 milioni di euro
- Paris Saint-Germain: 146,8 milioni di euro
- Atletico Madrid: 136,7 milioni di euro
Non solo. Le due finaliste staccano automaticamente il pass per la Supercoppa UEFA, che garantisce ulteriori 4 milioni di euro a testa. Anche in questo caso, la squadra vincitrice potrà incrementare il bottino con un milione aggiuntivo, che tuttavia riguarderanno ricavi da incassare nella prossima stagione sportiva e quindi nel bilancio al 30 giugno 2027.