Il legale di Rocchi: «Non ha mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre»

«Rocchi si sarebbe dovuto presentare ma ritengo che non sia il momento perché non siamo in grado di giudicare una vicenda così complessa. Non essendo in grado di difendermi ho ritenuto opportuno che il mio cliente si avvalesse della facoltà di non rispondere. Quando porto una persona devo sapere il contesto e gli elementi che caratterizzano la contestazione e senza ciò non siamo in grado di difenderci». Lo ha detto l’avvocato difensore di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, intervenuto a Telelombardia.

«Se era un sistema o no non lo so, le bussate al di là di chi sia andato a fare la segnalazione. Chi ha bussato ha corretto un errore, io non vedo come abbia alterato il risultato, perché io penso che chi ha bussato ha fatto bene a correggere un errore».

«Se nell’episodio che ci viene contestato il rigore era giusto, quindi chi ha bussato ha fatto bene. Se il bussare era solo con gli amici non ne so nulla. Chi è intervenuto in quell’episodio ha fatto solo bene. Nessuno ha voluto alterare il risultato ma solo correggere un errore. A noi contestano solo questo e non altro».

«Il verbo “combinava” le designazioni è un termine che non so determinare perché non conosco gli atti, è una decisione del PM che ha contestualizzato e utilizza questo termine. Il termine “combinare” rientra nella frode sportiva», ha concluso il legale di Rocchi.