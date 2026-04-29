Juve, salta il riscatto di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico: in fumo una plusvalenza da oltre 11 milioni

C’è però un altro aspetto che interessa sull’infortunio di Gonzalez, che riguarda più da vicino la Juventus . Infatti, il club bianconero è proprietario del cartellino dell’argentino classe 1998, che a settembre scorso si è trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno 2026 in favore dell’Atletico.

Nico Gonzalez ha riportato un problema muscolare nell’allenamento di martedì mattina che gli farà sicuramente saltare il doppio impegno del suo Atletico Madrid contro l’Arsenal nelle semifinali di Champions League. Inoltre, l’esterno d’attacco argentino, se lo stop di 3-4 settimane fosse confermato come da prime indiscrezioni, metterebbe fine anticipatamente alla sua stagione con il club spagnolo, provando a recuperare al meglio per una eventuale convocazione con l’Argentina in vista dei Mondiali.

Mancato riscatto Nico Gonzalez – Le cifre dell’accordo fra Juventus e Atletico Madrid

Infatti, nell’operazione che ha garantito 1 milioni di euro per il prestito – più eventualmente un bonus massimo di un altro milione al raggiungimento di obiettivi prefissati – è previsto un riscatto pari a 32 milioni pagabili in tre esercizi da parte dell’Atletico. Questo sarebbe diventato obbligatorio allo scoccare della 21esima presenza da almeno 45 minuti in stagione. Al momento Gonzalez è fermo a 16 e con questo infortunio non raggiungerà il minimo richiesto per far diventare il prestito un acquisto a titolo definitivo.

Con il prestito di Nico Gonzalez, la Juventus come detto ha incassato 1 milione, a cui si deve aggiungere l’impatto positivo sul bilancio relativo alla stagione 2025/26 di 4,7 milioni di euro complessivi, legati allo stipendio lordo del giocatore. Il club bianconero dovrà comunque affrontare costi per 6,9 milioni di euro legati all’ammortamento del calciatore durante la stagione 2025/26, che quindi vedrà Nico Gonzalez avere un impatto a bilancio per 1,2 milioni.

Mancato riscatto Nico Gonzalez – Valore a bilancio e mancata plusvalenza

Al 30 giugno 2026 il valore a bilancio di Nico Gonzalez, arrivato dalla Fiorentina nell’estate 2024, sarà pari a 20,75 milioni di euro e un riscatto a 32 milioni avrebbe portato i bianconeri a registrare una plusvalenza di 11,25 milioni. Cifra che, causa questo infortunio, non può essere più garantita. Ma, infine, l’Atletico potrebbe comunque decidere di tenere nell’organico di Simeone l’esterno d’attacco, che ha comunque collezionato quasi 2mila minuti in tutte le competizioni. Ovviamente si aprirebbero delle trattative dimenticandosi del diritto di riscatto ormai sfumato.

In attesa del recupero dell’infortunio, e di una possibile convocazione con l’Argentina per i Mondiali, il futuro di Nico Gonzalez è tutto da scrivere, fra la possibilità di rimanere all’Atletico Madrid, o quella di tornare a Torino e mettersi agli ordini di Luciano Spalletti la prossima estate, ma sempre con un orecchio alle cronache di mercato. A livello di impatto a bilancio, una permanenza a Torino di Nico Gonzalez avrebbe un peso di 11,6 milioni, pari alla quota di ammortamento più l’ingaggio lordo dell’argentino.