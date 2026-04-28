Dopo il successo dell’Inter nella stagione 2023/24 , lo scorso anno il primo posto è toccato al Milan , che con una media di 71.545 spettatori si è posizionato proprio davanti ai nerazzurri, fermi a poco più di 71mila. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato il Cagliari, che ha toccato quasi quota 98%.

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A ? Il campionato 2025/26 entra nella fase più calda, con Calcio e Finanza che continuerà a seguire passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il campionato si è chiuso con una media di 30.240 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 87,2%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare anche nella annata in corso.

Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, continua il testa a testa tra Milan e Inter in vetta alla graduatoria dopo 34 giornate. Il pienone nel big match contro la Juventus ha permesso ai rossoneri di allungare leggermente in vetta: 73.294 è la media a partita del Milan, contro i 73.139 a gara dell’Inter, con una differenza di 155 spettatori di media a gara.

Tornando allo scorso anno, la Serie A ha chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).

Entrambe le squadre milanesi hanno superato il milione di spettatori stagionali in campionato per la sesta stagione di fila: l’ultima volta in cui non riuscirono a raggiungere la quota di un milione risale alla stagione 2016/17.

La Roma mantiene il terzo posto con una media che supera i 62mila spettatori e anche i giallorossi si avvicinano ad ampie falcate al traguardo del milione di spettatori totali, mentre Napoli e Juventus sono oltre quota 40mila spettatori (i partenopei più verso i 50mila).

La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio (a meno di situazioni particolari come nel caso delle contestazioni di Lazio e Torino), dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico.

Dopo la trentaquattresima giornata la media complessiva tocca quota 30.227, in calo dell’1,7% rispetto allo stesso turno del 2024/25.

Serie A spettatori 2025 2026 – Lazio sotto il 50% di riempimento

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.

Dopo la trentatreesima giornata, sono nove le società che hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus (davanti a tutti su questo fronte, poco sotto il 98%), seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. Le contestazioni degli ultimi tempi hanno avuto un peso particolare sui risultati di Torino e Lazio, che si trovano attualmente al penultimo e ultimo posto in questa particolare graduatoria, con i biancocelesti addirittura sono scesi per la prima volta al di sotto della soglia del 50%. E i dati in questione impattano sulla media di riempimento generale, che per la Serie A raggiunge dopo 34 giornate nel complesso l’84,14% con un netto calo (-3,1%) rispetto allo stesso punto della passata stagione.