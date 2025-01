Serie A, la classifica dei ricavi 2023/24: Inter leader, Juve giù al terzo posto

Con la pubblicazione da parte del Lecce del bilancio relativo alla stagione 2023/24, sono ufficialmente disponibili i conti di tutte e 20 le società che hanno preso parte alla scorsa edizione del campionato di Serie A. Un esercizio che ha visto crescere i ricavi quasi a quota 3,8 miliardi (+7% sul 2022/23) e un rosso in calo di circa il 16% a quota 369 milioni di euro.

L’ultima riga del bilancio è fondamentale per comprendere l’andamento di un club a livello economico-finanziario e valutarne l’equilibrio tra ricavi e costi. Tuttavia, è interessante anche indagare il giro d’affari di una società sulla base del proprio fatturato, un dato che – soprattutto al netto della gestione dei diritti del calciatore – restituisce l’idea dei pilastri sui quali si poggiano presente e futuro. E di come si debbano evolvere i costi in proporzione.

Serie A classifica ricavi 2023 2024 – Le tre big sul podio

A tal proposito, è l’Inter il club che ha fatto registrare i ricavi maggiori nella stagione 2023/24, con un totale che ha toccato i 473 milioni di euro. Nel caso dei nerazzurri, un impatto importante è arrivato dai ricavi da diritti televisivi, dalla crescita dei ricavi commerciali (arrivati a quota 112 milioni di euro) e da oltre 70 milioni di euro di plusvalenze. Senza dimenticare lo stadio, che in caso di nuovo San Siro potrebbe spingere decisamente di più sul totale.

Per la prima volta da anni, la Juventus perde il primo posto di questa particolare classifica, fermandosi a quota 394 milioni di euro e dovendosi così accontentare del terzo posto. Sui bianconeri – che vantano ricavi commerciali per 166 milioni di euro, più di tutti in Serie A nel 2023/24 – ha pesato molto l’assenza dalle coppe europee, ritrovate quest’anno dopo una stagione di purgatorio.

Tra le due rivali si posiziona il Milan, che completa il podio al secondo posto con un fatturato di quasi 457 milioni di euro. Il club rossonero – che può fare leva su un boom dei ricavi commerciali e sulla plusvalenza legata alla cessione di Tonali – è anche l’unico tra le tre big ad avere fatto registrare un utile di bilancio (+4,1 milioni), il secondo consecutivo dopo quello del 2022/23. Per i nerazzurri il rosso ammonta invece a 35,7 milioni, mentre i bianconeri devono fare i conti con una maxi perdita di 199 milioni di euro.

Serie A classifica ricavi 2023 2024 – Cinque club oltre i 300 milioni

Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo il Napoli con i suoi 328 milioni di euro circa. Anche i partenopei hanno chiuso l’esercizio 2023/24 con un maxi utile, il più alto di tutta la Serie A. Risultato lontano da quello della Roma, quinta in classifica con ricavi per 301 milioni (ultima società a superare la soglia dei 300 milioni), ma un rosso di 81 milioni di euro.

Guardando il resto della classifica, sono due i club che superano i 200 milioni di fatturato: Atalanta, a quota 243 milioni e Lazio, a quota 236 milioni. Molto vicina anche la Fiorentina di Rocco Commisso, che si ferma però a 199 milioni di euro. Altri sei club – Sassuolo, Bologna, Udinese, Genoa, Verona e Torino – possono contare su ricavi a tre cifre, mentre tutte le altre rimangono sotto questa soglia. Il fanalino di coda? La Salernitana, con ricavi per 63 milioni di euro.