ManUTD, primo via libera per il nuovo Old Trafford: investimento da oltre 2 miliardi

Da quando è entrato nel Manchester United come socio di minoranza, ma di fatto reggente del club per quanto riguarda le aree più importanti, Sir Jim Ratcliffe sta puntando tutto sulle infrastrutture dei Red Devils, con particolare attenzione all’Old Trafford. E una novità a proposito è arrivata proprio oggi.

Come riporta il quotidiano britannico The Times, il piano dello United relativo a un nuovo stadio da 100mila posti ha ricevuto il primo sostegno ufficiale da parte sia dell’autorità politica locale che del governo centrale, con i funzionari che descrivono il progetto di riqualificazione dell’Old Trafford come “trasformazionale”.

La Cancelliera del governo britannico, Rachel Reeves, ha poi pubblicamente dato il suo sostegno per l’opera, definendo il processo di riqualificazione del Teatro dei Sogni come un «brillante esempio» della politica del governo laburista che mira a far crescere l’economia del paese.

Per questo progetto, sarà il Manchester United a garantire i finanziamento con benefici per tutta la filiera visto che i lavori di ristrutturazione dell’Old Trafford, secondo le prime stime, dovrebbero creare 90mila posti di lavoro e la costruzione di 15mila nuove abitazioni nell’area limitrofa che è stata oggetto di trascuratezza negli ultimi anni.

Per attendere il via libera definitivo del progetto, lo United dovrà attendere la fine di questa stagione calcistica. I piani del club, spinto come detto dal nuovo socio di minoranza Ratcliffe, prevedono una spesa di 2 miliardi di sterline (al cambio attuale, 2,4 miliardi di euro) per un nuovo impianto che sorgerebbe di fianco all’attuale Old Trafford, proprio come Inter e Milan vogliono fare con San Siro.

Infatti, dopo attente analisi, il club ha escluso di portare avanti i piani di lavoro per un ampliamento dell’area dell’attuale impianto visto che i costi per tali interventi sarebbero stati vicino al miliardo di sterline. Secondo il progetto, poi, lo United non dovrebbe lasciare l’Old Trafford per via dei lavori che quindi non ostacolerebbero in alcun modo le prossime stagioni dei Red Devils, pronti al contrario a godere dei maggiori benefici economici che un nuovo e avveniristico porta con sé.